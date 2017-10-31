Общественная палата Белгородской области (представитель - Владимир Зацепин) совместно с «Союзом автомобилистов Белогорья» (представитель - Леонид Каплий) в честь Дня автомобилиста устроили праздник для членов клуба «Мыслитель», накрыв для них сладкий стол и наградив грамотами и призами победителей и призеров шахматного блиц-турнира, проведенного в честь этого праздника.

В мужском турнире первое место занял неоднократный чемпион области и города, кандидат в мастера - Валерий Козинов, второе место у Анатолия Матузного, третьим стал Эдуард Мирзобеков. У женщин, выиграв все партии, первое место заняла Рита Гавриленко, знаменитая тем, что участвуя в мужских турнирах неоднократно выигрывала у сильнейших шахматистов города и области. 2-3 места поделили Алла Цыганенко и Эльвина Ковалева. Также приз, как самому юному участнику, был вручен 10-ти летнему Мише Синцареву, который всего лишь на пол-очка отстал от третьего призера. Получил свой приз и судья соревнований – тренер ДЮСШ №4 Владимир Волошкин, который, как всегда квалифицированно и грамотно, отсудил блиц-турниры.

Данные соревнования представители Общественной палаты и «Союза автомобилистов Белогорья» решили сделать ежегодными.

Член Общественной палаты Белгородской области, председатель клуба «Мыслитель» Владимир Зацепин.