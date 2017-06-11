С 30 мая по 2 июня 2017 года в Белгороде прошел региональный этап всероссийских состязаний школьников «Президентские спортивные игры». За звание лучших боролись 14 команд-школ области. Участие в соревнованиях приняли школьники 12-13 лет.

Программа регионального этапа Президентских спортивных игр состояла из соревнований по обязательным видам спорта: плаванию, баскетболу, шашкам, настольному теннису и легкой атлетике.

Соревнования по шашкам проходили в СОШ №50. Команды играли по швейцарской системе в 7 туров. Мальчики и девочки играли отдельно.

В итоге победителями и призерами шашечных игр среди девочек стали:

1 место – СОШ №39 г.Белгород 11 очков

2 место - Волоконовская СОШ №1 10 очков

3 место - Дубовская СОШ 10 очков

Среди мальчиков призерами стали:

1 место – Губкинская СОШ 14 очков

2 место - СОШ №34 г.Старый Оскол 10 очков

3 место Валуйская СОШ 10 очков

По итогам всех соревнований, звание победителя получила команда школы № 34 Старооскольского городского округа. Второе место с разницей в 1 балл в упорной борьбе завоевала команда школы № 39 Белгорода. Бронзовым призером стала команда школы № 1 Губкина.

Поздравляем победителей и призеров!