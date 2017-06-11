В Белгороде прошел региональный этап всероссийских состязаний школьников «Президентские спортивные игры».
С 30 мая по 2 июня 2017 года в Белгороде прошел региональный этап всероссийских состязаний школьников «Президентские спортивные игры». За звание лучших боролись 14 команд-школ области. Участие в соревнованиях приняли школьники 12-13 лет.
Программа регионального этапа Президентских спортивных игр состояла из соревнований по обязательным видам спорта: плаванию, баскетболу, шашкам, настольному теннису и легкой атлетике.
Соревнования по шашкам проходили в СОШ №50. Команды играли по швейцарской системе в 7 туров. Мальчики и девочки играли отдельно.
В итоге победителями и призерами шашечных игр среди девочек стали:
1 место – СОШ №39 г.Белгород 11 очков
2 место - Волоконовская СОШ №1 10 очков
3 место - Дубовская СОШ 10 очков
Среди мальчиков призерами стали:
1 место – Губкинская СОШ 14 очков
2 место - СОШ №34 г.Старый Оскол 10 очков
3 место Валуйская СОШ 10 очков
По итогам всех соревнований, звание победителя получила команда школы № 34 Старооскольского городского округа. Второе место с разницей в 1 балл в упорной борьбе завоевала команда школы № 39 Белгорода. Бронзовым призером стала команда школы № 1 Губкина.
Поздравляем победителей и призеров!
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