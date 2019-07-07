В Белгороде прошел IX Православный шахматный фестиваль, посвященный дню Семьи, Любви и Верности.

В эти теплые летние дни, накануне празднования памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака, Смоленский собор г.Белгорода провел традиционный Православный шахматный фестиваль.

Соревнования прошли по благословению настоятеля Смоленского собора г.Белгорода протоиерея Павла Вейнгольда и под руководством управления по физической культуре и спорту администрации г. Белгорода. Шахматный клуб спортивной школы №4 любезно предоставил место для проведения состязаний, так как с каждым годом количество участников фестиваля стремительно растет, и в стенах Воскресной школы уже тесновато.

В этом году в программе фестиваля было три турнира:

- Открытое Первенство Воскресной школы Смоленского собора по шахматам среди мальчиков и девочек 2005 г.р. и моложе;

- Семейный Православный турнир;

- Рейтинговый турнир по быстрым шахматам.

5 июля состоялось открытое Первенство Воскресной школы. На открытии соревнований в шахматном клубе ДЮСШ №4 с приветственными словами выступил настоятель Смоленского собора, отец Павел.

Девочки и мальчики в турнирах играли отдельно.

Среди юношей в основном зачете уверенную победу одержал Дикунов Артём, 2-3 места, соответственно, поделили Головенко Виктор и Часовской Сергей. Среди девочек первой стала Нестерова Мария, на втором месте Дикунова Алёна (все дети воспитанники шахматного клуба). Дополнительный зачет выявил сильнейших шахматистов Воскресной школы:

1 место среди юношей у Белова Евгения, на втором месте Литвинов Иван, 3-4 поделили Клименко Александр и Куриленко Данилл. Среди девочек одинаковое количество очков набрали сразу 3 участницы. Только дополнительные показатели вывели на 1 место Гребцову Елизавету, на второе - Васицкую Алику, третьей стала Белова Мария.

Во второй день фестиваля сражались семейные команды (состав 3 человека). На этот раз победу одержала семья Пьянковых из Корочанского района (Ильинский храм с. Самойловка). Капитан команды семилетняя Ольга играла вместе с папой Евгением, мамой Екатериной, а её младшая сестра Юлия была самой активной болельщицей, второе место среди приезжих команд досталось семье Фартушиных из Н.Оскола (Успенский собор). Сергей Валерьвич уже несколько лет приежает со своими детьми Ильей и Софьей на Православный фестиваль и его команда всегда успешно занимает призовые места.

Среди семей Смоленского собора на первом месте семья Дикуновых. За команду играли Артем с дедушкой Игорем Андреевичем и младшей сестрой Аленой. Второе место у команды Беловых. Юная Маша играла с братом Женей и папой Олегом.

Третье место у семьи Васицких (Капитан команды Егор играл вместе с сестрами Аликой и Элиной).

Рейтинговый турнир собрал 24 человека. Соревнования проходили по Быстрым шахматам в 7 туров и контролем 15 минут на партию каждому участнику, с обсчетом Российского рейтинга. Идея проведения этого турнира – не только собрать шахматистов разного уровня игры, но и разного возраста.

Первое место занял Косткин Матвей (г.Мурманск), на втором месте Колисниченко Владислав (г.Белгород), третье место – Господаренко Антон Александрович (г.Белгород).

В дополнительных номинациях призы получили:

-за лучший результат среди прихожан Смоленского собора – Назарова Марина Юрьевна, лучший результат среди девушек и 4 место в общем зачете у Кравцовой Елены, на втором месте Дикунова Алёна. Среди женщин сильнейшей стала Озерова Анастасия. Среди мужчин лучший результат у Пащенко Игоря (Белгородский район, Дубовое). У юношей лучшего результата добился Дикунов Артём. Самые юные участники – Чернов Илья и самый юный шахматист Смоленского собора Назаров Владимир, также получили награды.

Торжественное награждение прошло в шахматном клубе.