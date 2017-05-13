В Алексеевке прошли шахматные турниры, посвященные Дню Великой Победы.

В шахматно-шашечном клубе им. Б.В.Синева г. Алексеевка прошли турниры по шахматам, посвященные дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

6-7 мая состоялся шахматный турнир среди ветеранов.

Победителями и призерами стали:

1 место Курбанов Кахрамон (с.Иловка)

2 место - Япрынцев Николай (Алексеевка)

3 место - Лазарев Алексей (Алексеевка)

8 мая прошёл блиц-турнир для всех желающих.

1 место - Макаренко Александр (с.Колтуновка)

2 место - Мартиросян Арсен (Алексеевка)

3 место - Фетисов Сергей (Бирюч)

4 место - Денисов Николай (Калуга)

5 место - Собина Павел (Алексеевка)

Призовые места среди ветеранов в турнире заняли:

-2 место - Карих Николай (Бирюч) и Бабич Иван (Алексеевка)

3 место - Курбанов Кахрамон (Иловка).Лучшими среди школьников стали: Демьяненко Александр, Таничев Кирилл и Жиляков Роман. Среди женщин победительницей стала Некипелова Екатерина (Белгород).

13 мая состоялся турнир среди шахматистов с ограниченными возможностями.

Призерами стали :

1 -2 места - Курбанов Кахрамон (Иловка) и Погосян Петрос (Хлевище), 3 место - Лазарев Алексей (Алексеевка). Среди женщин признром стала Мирошникова Ирина (Алексеевка).

Победители и призеры во всех турнирах отмечены денежными призами, предоставленными управлением спорта администрации Алексеевского района, а также общестом инвалидов и советом ветеранов Алексеевки.

Поздравляем!