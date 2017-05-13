В Алексеевке прошли шахматные турниры, посвященные Дню Великой Победы.
В шахматно-шашечном клубе им. Б.В.Синева г. Алексеевка прошли турниры по шахматам, посвященные дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
6-7 мая состоялся шахматный турнир среди ветеранов.
Победителями и призерами стали:
1 место Курбанов Кахрамон (с.Иловка)
2 место - Япрынцев Николай (Алексеевка)
3 место - Лазарев Алексей (Алексеевка)
8 мая прошёл блиц-турнир для всех желающих.
1 место - Макаренко Александр (с.Колтуновка)
2 место - Мартиросян Арсен (Алексеевка)
3 место - Фетисов Сергей (Бирюч)
4 место - Денисов Николай (Калуга)
5 место - Собина Павел (Алексеевка)
Призовые места среди ветеранов в турнире заняли:
-2 место - Карих Николай (Бирюч) и Бабич Иван (Алексеевка)
3 место - Курбанов Кахрамон (Иловка).Лучшими среди школьников стали: Демьяненко Александр, Таничев Кирилл и Жиляков Роман. Среди женщин победительницей стала Некипелова Екатерина (Белгород).
13 мая состоялся турнир среди шахматистов с ограниченными возможностями.
Призерами стали :
1 -2 места - Курбанов Кахрамон (Иловка) и Погосян Петрос (Хлевище), 3 место - Лазарев Алексей (Алексеевка). Среди женщин признром стала Мирошникова Ирина (Алексеевка).
Победители и призеры во всех турнирах отмечены денежными призами, предоставленными управлением спорта администрации Алексеевского района, а также общестом инвалидов и советом ветеранов Алексеевки.
Поздравляем!
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