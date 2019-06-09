В Алексеевке прошел традиционный турнир памяти тренеров по шахматам.

Традиционный командный турнир прошел в шахматном клубе им Б.В.Синева в г. Алексеевка. На открытии турнира, посвященного памяти тренеров-преподавателей ДЮСШ г.Алексеевка с приветственными словами выступили директор спортивной школы, Шинкоренко Андрей Ильич, а также главный судья соревнований Бандурин Александр Васильевич. Перед ребятами выступил ветеран, шахматист и поэт Степанченко Виктор Андреевич. Он прочитал стихи о тренерах Алексеевки.

В турнире участвовали 8 команд, как обычно в составе- 4 человека. Играли по круговой системе с контролем 40 минут на партию каждому участнику.

В итоге на 1 место вышла команда г.Острогожск-1 (Гребенюк Даниил , Сильченко Глеб , Сметанкин Иван, Луцикова Дарья). Команда набрала 23 очка.

2 место у команды Алексеевка-4 (Демьяненко Александр, Марченко Владимир, Попов Артем и Кулькина Елизавета )-22 очка.

3 место на этот раз заняла команда ДЮСШ №4 г.Белгорода (Сергиенко Иван, Часовской Сергей, Воронин Лев, Морозоро Анна) , отстав на пол-очка от Алексеевки.

В личном зачете на первой доске победил Сергиенко Иван (Белгород), на 2 место – Гребенюк Давниил (Острогожск-1), 3место – Жиляков Роман (Алексеевка-1).

На второй доске призерами стали:

1 место – Марченко Владимир (Алексеевка-4), 2 место – Сильченко Глеб (Острогожск), 3место – Шалаев Артем (Алексеевка-1).

На третьей доске среди мальчиков первый ПоповАртем (Алексеевка-4), вторым стал белгородец Воронин Лев, замкнул тройку призеров Сметанкин Иван из Острогожск-1

У девочек 7 из 7 побед и первое место заработала Луцикова Дарья из Острогожск-1, второе место у Морозовой Ани из белгородской команды, а на третье место вышла Кулькина Лиза (Алексеевка-4).

Участники команд награждены грамотами и медалями, призеры по доскам также отмечены грамотами и медалями. Кубок в этом году отправился в г. Острогожск.

Надо отметить, что дети с большим удовольствием едут на соревнования в г. Алексеевку, там не только зозданы хорошие условия для соревнований, но можно хорошо отдохнуть.

Огромное спасибо организаторам соревнований - Бандурину Александру Васильевичу и Жуковой Светлане Васильевне.