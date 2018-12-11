В Алексеевке прошел лично-командный шахматный турнир ко дню Конституции РФ.

8-9 декабря в шахматно-шашечном клубе им Б.В.Синева г.Алексеевка прошел традиционный лично-командный шахматный турнир, посвященный Дню Конституции РФ.

В соревнованиях приняли участие 15 команд из Белгородской области:г.Алексеевка, г.Белгорода, г.Н.Оскол, г. Ст.Оскол и Воронежской области: г.Острогожска, п.Рамонь.

Соревнования проходили по Швейцарской системе в 7 туров, с контролем времени- 25 минут каждому участнику до конца партии.

На открытия соревнований с привественными словами выступили: Татьяна Петровна Тратникова, заместитель главы администрации Алексеевского района, гл. судья соревнований Александр Васильевич Бандурин и ветеран, шахматист и поэт Степанченко Виктор Андреевич.

По итогам соревнований 1 место заняла команда г.Острогожск -1, на втором месте команда Белгород-1, третье место заняли хозяева – команда г.Алексеевка-1.

Призовые места по доскам заняли:

1 доска

1 место – Андриевских Дмитрий (г.Острогожск-1)

2 место – Давиденко Вадим (г.Острогожск-3)

3 место – Шалопутов Андрей (г.Белгород-1)

2 доска

1 место – Часовской Сергей (г.белгород-1)

2 место –Гребенюк Данил (г.Острогожск-1)

3 место – Сметанкин Иван (г.острогожск-2)

3 доска

1 место –Сильченко Глеб (г.острогожск-1)

2 место – Попов Артем (г.Алексеевка-6)

3 место – Воронин Лев (г.Белгород-1)

4 доска

1 место – Макаренко Лиза (г.Алексеевка-1)

2 место – Нестерова Мария (г.Белгород-1)

3 место – Фролова Елизавета (п.Рамонь)

Призеры соревнований были награждены грамотами администрации Алексеевского района и медалями, а шахматисты, занявшие призовые места в личном зачете- награждены еще и ценными призами.