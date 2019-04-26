"Умная игра" в г. Белгороде

Муниципальный этап регионального фестиваля "Мозаика детства" проходит в городе Белгороде в эти дни. Наряду со всеми мероприятиями, прошел шахматный турнир "Умная игра". В этом году соревнования состоялись также ДОУ 46 г. Белгорода. В предварительных поединках приняли участие 88 юных шахматитсов из 44 детских садов областного центра.

Полуфиналы игрались два дня. В итоге из каждой подгруппы по наивысшему количеству очков вышли по 12 детсадовцев.

Финал состоялся 25 апреля. Играли по швейцарской системе в 5 туров.

1 место занял Селиванов Нестор из ДОУ №47 (тренер Волошкин В.И.), выиграв все партии полуфинала и финала. Нестор является призером областных соревнований среди мальчиков до 9 лет и готовится к первенству России, которое состоится в мае этого года в Костроме. Так что его победа в этом турнире была предстказуема.

2 место у Чернова Ильи из ДОУ № 54 (тренер Маслова И.В.). Илья потерял в турнире (полуфинал и финал) всего пол-очка, он имеет опыт побед в городских и внутришкольных соревнованиях среди дошкольников и школьников.

3 место заняла Ельникова Анжелина из ДОУ №8 (тренер Окунь О.Л.),она является чемпионкой города Белгорода среди девочек до 9 лет.

Все шахматисты занимаются в ДЮСШ 4 г.Белгорода.

Уже два года подряд турнир "Умная игра" собирает большое количество участников, а желающих гораздо больше. Именно этот возраст (5-7 лет) является самым плодотворным для обучения шахматам. И во многих детских садах работа проводится на очень высоком уровне : ДОУ №89, ДОУ №23, ДОУ №33, ДОУ №8,ДОУ №56,ДОУ №60,ДОУ №72 и в других детских садах.

Хочется надеяться на то, что шахматы в Белгороде будут развиваться.

Судья соревнований Маслова И.В.

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