"Умная игра" полуфиналы по шахматам среди дошкольников г.Белгорода

В финал по шахматам среди дошкольников г.Белгорода вышли:Подгруппа А

1. Селиванов Нестор, ДОУ 47 - 6 очков

2. Ельникова Анжелина, СОШ №8 - 5 очков

3.Дегтярев Александр, СОШ 50 - 5 очков

4.Продиус Стефан,гимн 3,- 5 очков

5.Султан Хуссаин Зара, ДОУ 84 - 4,5 очков

6.Воронин Иван, ДОУ 60 - 4 очка

7.Назаров Даниил, ДОУ33 -4 очка

8.Шмидт Артём, ДОУ 89 - 4 очка

9.Галищев Глеб,Покровский д.с - 4 очка

10.Терехов Даниил, ДОУ 70 - 4 очка.

запасные

1.Прокопенко Серафим, ДОУ 52 - 4 очка

2.Соловьев Валентин.ДОУ 1, 4 очка

Подгруппа Б

1.Чернов Илья, ДОУ 54 - 6очков

2.Пыханов Иван, Покровский д.с. - 5 очков

3.Воробьев Ярослав,ДОУ 89 - 5 очков

4.Захаров Филипп, ДОУ 74, 5 очков

5.Косоглотов МИхаил, ДОУ 27- 4,5 очков

6.Ходеев Дмитрий,ДОУ 33 - 4,5 очков

7.Константинов Алексей,ДОУ 33, -4 очка

8.Воржавинова Елизавета, ДОУ №8 - 4 очка

9.Казимова Ирина,ДОУ 79 - 4 очка

10.Аушев Артем, ДОУ 23 4 очка

запасные:

1.Горошихин Егор, ДОУ 56 - 4 очка

2.Давыдов Ярослав, гимн 3 - 4 очка.

Финал состоится 25 апреля в ДОУ 46. Начало соревнований в 9.00. Регистрация в 8.45.

Запасные участники могут играть только в случае отказа одного из шахматистов, вышедших в финал.