"Умная игра" полуфиналы по шахматам среди дошкольников г.Белгорода
В финал по шахматам среди дошкольников г.Белгорода вышли:Подгруппа А
1. Селиванов Нестор, ДОУ 47 - 6 очков
2. Ельникова Анжелина, СОШ №8 - 5 очков
3.Дегтярев Александр, СОШ 50 - 5 очков
4.Продиус Стефан,гимн 3,- 5 очков
5.Султан Хуссаин Зара, ДОУ 84 - 4,5 очков
6.Воронин Иван, ДОУ 60 - 4 очка
7.Назаров Даниил, ДОУ33 -4 очка
8.Шмидт Артём, ДОУ 89 - 4 очка
9.Галищев Глеб,Покровский д.с - 4 очка
10.Терехов Даниил, ДОУ 70 - 4 очка.
запасные
1.Прокопенко Серафим, ДОУ 52 - 4 очка
2.Соловьев Валентин.ДОУ 1, 4 очка
Подгруппа Б
1.Чернов Илья, ДОУ 54 - 6очков
2.Пыханов Иван, Покровский д.с. - 5 очков
3.Воробьев Ярослав,ДОУ 89 - 5 очков
4.Захаров Филипп, ДОУ 74, 5 очков
5.Косоглотов МИхаил, ДОУ 27- 4,5 очков
6.Ходеев Дмитрий,ДОУ 33 - 4,5 очков
7.Константинов Алексей,ДОУ 33, -4 очка
8.Воржавинова Елизавета, ДОУ №8 - 4 очка
9.Казимова Ирина,ДОУ 79 - 4 очка
10.Аушев Артем, ДОУ 23 4 очка
запасные:
1.Горошихин Егор, ДОУ 56 - 4 очка
2.Давыдов Ярослав, гимн 3 - 4 очка.
Финал состоится 25 апреля в ДОУ 46. Начало соревнований в 9.00. Регистрация в 8.45.
Запасные участники могут играть только в случае отказа одного из шахматистов, вышедших в финал.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии