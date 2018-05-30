Умная игра для дошкольников!

22 мая в г.Шебекино состоялся зональный этап регионального фестиваля "Мозаика детства", шахматный турнир "Умная игра".Фестиваль проводился департаментом образования Белгородской области совместно с ОГАОУ ДПО «БелИРО», муниципальными органамиуправления образованием.На старт вышли 10 сильнейших дошкольника из г.Белгорода и 4 районов Белгородского, Прохоровского, Яковлевского и Шебекинского. В итоге победителем соревнований стал Селиванов Нестор (г.Белгород, ДОУ №47), выигравший все партии. На втором месте дошкольник Готчин Александр (г.Белгород,СОШ №39), третьим призером соревнований стал Надькин Артём из г.Строитель, д/с "Золотой ключик". Поздравляем победителей и призеров соревнований!