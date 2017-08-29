«Турниры в Новом Осколе»

27 августа в России отмечался День российского кино. Не остались в стороне и отметили этот праздник по-своему юные шахматисты и шашисты в Новом Осколе.

На детской площадке, во дворе дома №9 на улице Дорожной, состоялся турнир по русским шашкам. Играли по Швейцарской системе в пять туров. Контроль времени 20 минут с присуждением неоконченных партий.

В результате первое место, набрав 4,5 очка, заняла София Нагорная. По 3,5 очка набрали сразу три участника соревнования. Подсчёт дополнительных показателей вывели на второе место Маргариту Шаталову. Замкнула тройку призёров – Мария Образцова.

Победитель и призёры награждены грамотами и дисками с фильмами. Все участники соревнования получили сладкие призы.

Вечером на Центральной площади, возле памятника основателю города Царю Алексею Михайловичу Романову, состоялся турнир по шахматам. Отрадно отметить, что впервые в Новом Осколе некоторые партии игрались парковыми шахматами.

В этом турнире первое место занял Алексей Бакланов. На втором месте Артём Рикун, на третьем – Дмитрий Мелешков.

Они награждены дипломами соответствующих степеней от управления по физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского районаи и билетами в кинотеатр. Все участники соревнования получили сладкие призы.

Завершилось мероприятие грандиозным фейерверком.

28 августа, на детской площадке по адресу: ул.Дорожная дом №9, состоялся турнир по русским шашкам, который был посвящён Православному Празднику Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Соревнование проходило по Швейцарской системе в пять туров. Контроль времени 20 минут с присуждением неоконченных партий.

Сразу три участника пришли к финишу, набрав по 4 очка из 5 возможных. При распределении мест учитывались дополнительные показатели. В результате первое место заняла Маргарита Шаталова, на втором месте – Сергей Гончаров. На третьем – Руслан Амбуламитов.

Победитель и призёры награждены грамотами от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского района. Всем участникам раздали конфеты «Чупа-Чупс».

С.Гончарук – главный судья соревнований