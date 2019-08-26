«Турниры в летнем читальном зале»

21 августа, в городе Новый Оскол, в летнем читальном зале, специалисты отдела обслуживания Центральной библиотеки провели исторический час «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве». На мероприятии побывали шахматисты города Новый Оскол. Им рассказали о разгроме советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Курская битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В советской и российской историографии принято разделять сражение на три части: Курскую оборонительную операцию (5-23 июля); Орловскую (12 июля - 18 августа) и Белгородско‑Харьковскую (3-23 августа) наступательные.

За подвиги в Курской битве звания Героя Советского Союза были удостоены более 180 солдат и офицеров, свыше 100 тыс. человек были награждены орденами и медалями. 9 Мая 2000 года в честь 55-летия Победы в битве был открыт мемориальный комплекс "Курская дуга".

Сотрудниками была оформлена книжная выставка и проведён обзор литературы.

После мероприятия состоялся блицтурнир по шахматам. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику. В результате первое место уверенно занял Сергей Герасименко. На второй строчке в турнирной таблице разместился Алексей Бакланов. Иван Скурятин замкнул тройку призёров. Они награждены грамотами.

22 августа специалисты отдела библиотечного краеведения Центральной библиотеки в рамках проекта организации современного библиотечного пространства для продвижения чтения «Организация летнего читального зала» для участников городского шахматного клуба провели игру в краеведческое лото «Моя Белгородчина», посвящённую 65-летию образования Белгородской области. Мероприятие было организовано в городском парке культуры и отдыха.

Краеведческое лото «Моя Белгородчина» – это познавательная игра для детей и взрослых, которую выпустил издательский дом «Мир Белогорья». Она в занимательной форме знакомит с историей Белгородской области, достопримечательностями и знаменитыми земляками, представителями животного и растительного мира родного края.

В ходе игры все игроки получили карточки с иллюстрациями, а ведущий зачитывал задания. Игроки увлечённо давали ответы на вопросы ведущего, соревновались между собой.

По итогам игры победителем стал учащийся МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» Александр Лобынцев. Он получил звание «Золотой белгородовед». Остальные игроки получили звания «Серебряный белгородовед» и «Бронзовый белгородовед».

После состоялся блицтурнир по шахматам с контролем 10 минут до конца партии каждому участнику. Победителем блицтурнира стал Сергей Гончарук. На втором месте Иван Скуртин. Иван Погиркэ занял третье место. Они награждены грамотами.

Т.Шевченко – директор МКУК «Центральная библиотека Новооскольского городского округа»