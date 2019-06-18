Турниры, турниры…

12 июня в шахматном клубе города Валуйки состоялся блицтурнир, посвященный Дню России. Турнир собрал 13 участников разных возрастов. Более чем трехчасовая игра завершилась победой опытного Сергея Кузнецова. В его активе 11,5 очков из 12 возможных. На втором месте закрепился машинист электровоза Андрей Родькин, набравший 9 очков. Предприниматель, неоднократный чемпион города, ветеран шахмат Василий Детков и на этот раз в призерах, уступивший пол очка второму. Также пол очка отделили шахматистов Сергея Посохова и Эдуарда Сумина, поделивших 4 и 5 места. Все призеры были награждены грамотами и призами управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского округа.

15 июня в поселке Уразово на спортивной площадке школы состоялся блицтурнир с контролем времени 10 минут на партию, посвященный ежегодному празднику « Уразово - клубничная страна». Организатор турнира и судья соревнований директор спортивного клуба «Русич», большой любитель шахмат, Николай Толмачев. Турнир также собрал 13 участников из близлежащих сел и города. На этот раз с 11 очками победу праздновал Андрей Родькин. Второе и третье место поделили местные опытные шахматисты Александр Твердохлебов и Александр Цопа, отставшие на полтора очка от первого призера. Всем им были вручены грамоты и призы от Уразовской территориальной администрации. Нужно отметить, что сельские шахматисты часто проводят состязания. Предыдущая в мае была посвящена открытию летней шахматной спортивной площадки, собравшая любителей интеллектуальной игры.

Р. Нуруллин

(18.06.2019г.)