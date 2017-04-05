Турниры, турниры…

Шахматная жизнь у валуйских шахматистов в весенний месяц март продолжалась, как в городе, районе, так и в области.

4 марта в ДК и С состоялся блицтурнир, посвященный памяти одиннадцатого чемпиона мира (1972-1975гг.), одного из сильнейших шахматистов 20 века Роберта Джеймса Фишера, родившегося 9 марта 1943 года в городе Чикаго США.

Турнир прошел по круговой системе по правилам ФИДЕ с контролем времени 10 минут на партию каждому участнику и продолжался более четырех часов. Первое место с результатом 9 очков из 11 возможных занял

С. Сотников. На очко меньше у С.Кузнецова и вторая строчка в таблице. 3-4 места поделили ветераны шахмат Р.Нуруллин и А.Король (Белгород), набравшие по 7 очков.

Неделю спустя, 11 марта, шахматисты встретились вновь на турнире, посвященном памяти А.А. Кардапольцева и В.С. Севостьянова, также родившихся в первом весеннем месяце и внесших большой вклад в развитие шахматного спорта в городе и районе. Были проведены два полуфинала с контролем времени 10 минут на партию. В финале приняли участие 8 человек, по четыре с каждого полуфинала. Контроль времени 7 минут на партию. Многочасовая игра завершилась следующими результатами.

Первое место в финале с 6 очками из семи, занял А. Корякин. На пол очка меньше у Н.Никонова и в итоге второе место. А.Король (Белгород) с 4,5 очками закрепился на третьей строке таблицы.

23 марта в Белгороде прошел турнир среди пенсионеров, членов Союза пенсионеров России, победителей в районных соревнованиях.

Валуйский район представлял Л. Сизиков. В турнире, проходившем по швейцарской системе в семь туров, валуйчанин набрал 6 очков из семи и занял первое место. Ему был вручен кубок и диплом 1 степени. Теперь он выступит от области на России среди членов «Союза пенсионеров России».

24-26 марта в шахматном клубе города Белгорода проходила областная шахматная Спартакиада среди муниципальных образований с населением свыше 50 тысяч человек и менее. Девиз Спартакиады « За физическое и нравственное здоровье нации». Команда валуйчан, состоящая из трех мужчин и одной женщины, была представлена в группе с населением свыше 50 тысяч человек, подгруппа « Б». Контроль времени один час и 15 минут на всю партию с добавлением времени 15 секунд на ход. Как и в прошлом году, валуйчане заняли седьмое место из восьми при больших возможностях оказаться строчками выше. Победителем стала команда города Белгород. На втором месте алексеевцы. Неожиданно для всех, губкинцы заняли третье место при отсутствии в команде женщины. Среди муниципальных образований с населением менее 50 тысяч человек, а их было шесть победителей по зонам, первое место заняли ракитянцы. На втором месте новооскольцы. На третьем корочанцы.

Р.Нуруллин, член президиума областной

шахматной федерации. (01.04.2017г.)