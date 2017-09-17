«Турниры по русским шашкам в Новом Осколе»

16 сентября школьники МБОУ «СОШ №2 с УИОП» утром вышли на стадион п.Прибрежный г.Новый Оскол для проведения Дня здоровья. Среди множества подвижных состязаний состоялись командные соревнования по русским шашкам.

В результате первое место заняла команда 6 «б» класса. На втором месте команда 5 «б» класса. На третьем – команда 9 «а» класса.

Директор школы О.М.Понедельченко наградила команды, занявшие призовые места грамотами.

Во второй половине дня, дворе дома №9 на улице Дорожной, состоялся турнир по русским шашкам, который был посвящён Международному Дню сока в России.

По мнению специалистов, соки должны быть в рационе каждого человека, особенно в холодные времена года (осенью и зимой), когда витамины особенно важны для четкого функционирования организма. Именно напитку, который быстро и легко усваивается и является, пожалуй, самым доступным способом получения разнообразных полезных веществ, элементов и витаминов, и посвящен этот праздник.

Играли по Швейцарской системе. Контроль времени 20 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий.

В этом турнире первое место со стопроцентным результатом заняла Маргарита Шаталова. За второе место развернулась нешуточная борьба. Подсчёт дополнительных показателей вывел на второе место Сергея Гончарова. Замкнул тройку призёров Алексей Орлов.

Победитель и призёры награждены грамотами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья».

Все участники соревнования были угощены яблочным соком «Добрый».

С.Гончарук – главный судья соревнования