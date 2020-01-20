Турниры ко дню Освобождения.

Опубликовано пн, 20/01/2020 - 11:46 пользователем Маслова Ирина

         18 января в шахматном клубе города состоялся  межрайонный турнир, посвященный 77 годовщине Освобождения города от немецко – фашистских захватчиков. 14 участников, как ветераны,  так и школьники  в круговом турнире с контролем времени  10 минут  на партию, выясняли, кто станет обладателем кубка. Более чем четырехчасовая  игра завершилась победой опытного валуйчанина  Корякина Александра с  результатом 11,5 очков из 13 возможных при трех ничьих.  На втором месте, отстав от победителя на пол очка, закрепился Никонов Николай при двух ничьих и одном поражении. На третье призовое место претендовали несколько участников, но фортуна улыбнулась Посохову Сергею и к финишу он пришел с  9,5 очками. Всем призерам были вручены призы от управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа.  

        Школьникам - валуйчанам,  как и  из поселка Вейделевка, были вручены журналы « Шахматное обозрение - 64»  за 2019 год.

       В этот же день уразовцы провели свой турнир, посвященный этой знаменательной дате своего поселка.  13 участников не менее  в упорной борьбе  выясняли своих призеров.  Контроль  времени также 10 минут на партию каждому участнику.

1 место занял  валуйчанин Владимир Жиляев с результатом 10 очков из 12. Александр Твердохлебов уступил победителю всего пол очка.  Владимир Бугаков с 8,5 очками  на третьем месте.  Оба уразовцы. Всем им вручены грамоты от главы Уразовской территориальной администрации. Организатором  и судьей соревнования был директор спортивного клуба « Русич» Николай Толмачев.

 

                                               Р.  Нуруллин .

                                                19 января 2020г.

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