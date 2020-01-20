Турниры ко дню Освобождения.

18 января в шахматном клубе города состоялся межрайонный турнир, посвященный 77 годовщине Освобождения города от немецко – фашистских захватчиков. 14 участников, как ветераны, так и школьники в круговом турнире с контролем времени 10 минут на партию, выясняли, кто станет обладателем кубка. Более чем четырехчасовая игра завершилась победой опытного валуйчанина Корякина Александра с результатом 11,5 очков из 13 возможных при трех ничьих. На втором месте, отстав от победителя на пол очка, закрепился Никонов Николай при двух ничьих и одном поражении. На третье призовое место претендовали несколько участников, но фортуна улыбнулась Посохову Сергею и к финишу он пришел с 9,5 очками. Всем призерам были вручены призы от управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа.

Школьникам - валуйчанам, как и из поселка Вейделевка, были вручены журналы « Шахматное обозрение - 64» за 2019 год.

В этот же день уразовцы провели свой турнир, посвященный этой знаменательной дате своего поселка. 13 участников не менее в упорной борьбе выясняли своих призеров. Контроль времени также 10 минут на партию каждому участнику.

1 место занял валуйчанин Владимир Жиляев с результатом 10 очков из 12. Александр Твердохлебов уступил победителю всего пол очка. Владимир Бугаков с 8,5 очками на третьем месте. Оба уразовцы. Всем им вручены грамоты от главы Уразовской территориальной администрации. Организатором и судьей соревнования был директор спортивного клуба « Русич» Николай Толмачев.

Р. Нуруллин .

19 января 2020г.