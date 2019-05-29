«Турнирные вести из Нового Оскола»

Завершили XIX-й шахматный фестиваль «Дети – цветы жизни, Новый Оскол-2019» ребята старших классов.

Победителем данного турнира стал Максим Коркин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). Второе место занял Тимофей Наумец (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»), третье – Михаил Лотков (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»).

26 мая в Воскресной школе прошли соревнования по шахматам и русским шашкам, которые были посвящены окончанию 2018-2019 учебного года. 28 школьников приняли в них участие.

Среди ребят, которые осенью пойдут в школу первое место занял первоклассник МБОУ «СОШ №2 с УИОП» Максим Пивкин. Второе место заняла первоклассница «МБОУ «СОШ №4» Анна Щекина. На третьем месте первоклассница «СОШ №3» Ульяна Масленникова.

В турнире, где вели «сражение» юные шахматисты постарше, первое место заняла четвероклассница МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой Дарья Курпякова. На втором месте – второклассница МБОУ «СОШ №3» Дарья Юрченко, на третьем месте – второклассник МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой Матвей Чикалов.

В турнире по русским шашкам первое место занял восьмиклассник МБОУ «СОШ №2 с УИОП» Сергей Андрущенко. На второй строчке в турнирной таблице расположился первоклассник МБОУ «Прибрежная ООШ» Степан Дробышев. Замкнул тройку призёров третьеклассник МБОУ «СОШ №2 с УИОП» Александр Лобынцев.

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Для участников соревнования было организованно чаепитие с конфетами и печеньем.

Позже в Центральной библиотеке, на базе которой открыт филиал Белгородского шахматного клуба «Мыслитель», состоялся блицтурнир по шахматам для взрослых шахматистов. Он был посвящён Дню славянской письменности и культуры.

Играло семь любителей древней и мудрой игры по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику. В результате первое место занял Иван Скурятин. На втором месте Сергей Гончарук. Третье, призовое место, занял Леонид Мирошников. Победитель и призёры награждены грамотами. Лучший результат среди женщин показала Надежда Спесивцева. Ей вручили сладкий приз.

М.Попов – судья соревнований