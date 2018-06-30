«Турнирные вести»

Летние каникулы продолжаются. В городе Новый Оскол было проведено ряд соревнований по шахматам и русским шашкам.

24 июня в Читальном Зале Центральной районной библиотеки состоялся блицтурнир по шахматам, который был посвящён дню памяти и скорби. Набрав 6,5 очков из 7 возможных первое место занял Николай Смехнов На втором месте расположился Иван Скурятин. В его активе 6 очков. Отстав на пол очка Сергей Гончарук замкнул тройку призёров.

Победитель и призёры награждены грамотами. Самый юный участник блицтурнира Артём Рикун получил в подарок чашку.

25 июня в Воскресной школе Успенского собора прошли турниры по шахматам «Беззаботное лето».

Среди юношей до 17 лет победителем соревнования стал Алексей Бакланов. На втором месте Максим Коркин. На третьем – Виталий Беляев.

Среди мальчиков до 11 лет победил Артём Рикун. Александр Дик занял второе место, а Сергей Катернюк – третье.

Среди девочек места распределились следующим образом. Дарья Курпякова – 1 место, Алёна Колесниченко – 2 место, Эвелина Скурятина – 3 место.

Победители и призёры награждены грамотами. По окончании соревнования было организовано чаепитие с конфетами и печеньем.

26 июня во дворе дома №6 на улице Дорожной состоялись турниры по шахматам «Шахматы против наркотиков». Среди юношей до 18 лет первое место занял Алексей Бакланов. Второе место занял Максим Коркин, третье – Виталий Беляев.

Среди мальчиков до 12 лет победителем стал Артём Рикун. На втором месте Илья Фартушин, на третьем – Сергей Катернюк.

У девочек победителем соревнования стала Софья Фартушина. На втором месте расположилась Ксения Притулина. Эмма Белоусова замкнула тройку призёров.

Победители и призёры награждены грамотами. Всех участников угостили конфетами.

27 июня во дворе дома №6 на улице Дорожной прошёл турнир по русским шашкам, посвящённый Дню молодёжи России.

Первое место занял Максим Коркин. Отстав на одно очко, второе место занял Илья Фартушин. Роман Шпинев замкнул тройку призёров.

В турнире среди девочек места распределились следующим образом. София Нагорная – 1 место, Софья Фартушина – 2 место, Эмма Белоусова – 3 место.

Победители и призёры награждены грамотами. Всех участников угостили конфетами.