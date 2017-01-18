«Турнирные вести»

По традиции на зимних каникулах в Районном Доме культуры города Новой Оскол был проведён Семейный турнир по шахматам.

Семь команд приняло участие в этом соревновании. Играли по круговой системе с контролем времени 15 минут каждому участнику до конца партии.

В результате первое место занял восьмиклассник СОШ №1 Филипп Крупенко и его дедушка Юрий Александрович Крупенко. Эта команда выиграла все матчи со счётом 2:0. Второе место заняла команда, в которой играли пятиклассник СОШ №4 Сергей Андрущенко и его дедушка Николай Иванович Андрущенко. Они уступили только победителям состязания. За третье место развернулась упорная борьба между семьями Рикун и Голенко. По дополнительным показателям третье место занял первоклассник СОШ №3 Артём Рикун и его брат Алексей Бакланов.

Отдел по физической культуре и спорту управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Нововоскольского района наградил победителей и призёров Семейного шахматного турнира дипломами и медалями.

Также стало традицией День российской печати отмечать шахматным блицтурниром. На призы газеты «Вперёд» играли в Районном Доме культуры. Десять ведущих шахматиста района приняло участие в соревновании. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику. В результате набрав 8 очков из 9 возможных первое место занял Михаил Юсубов (с.Великомихайловка). Отстав от победителя на пол очка второе место занял Леонид Мирошников (г.Новый Оскол). Сергей Гончарук (г.Новый Оскол) с семью очками замкнул тройку призёров. Победители и призёры блицтурнира награждены грамотами и ценными призами, которые предоставил главный редактор газеты «Вперёд».

С.Гончарук – главный судья соревнований