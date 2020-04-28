Турнир "Выходного дня"

В воскресенье на сайте "Chess.com" алексеевской шахматной федерацией было проведено 2 онлайн-турнира "Выходного дня", которые служат хорошей репетицией к старту официальных онлайн соревнований. В детском турнире за за своими мониторами расположились 25 человек от начинающих совсем юных детей до уже опытных и титулованных шахматистов, которые на протяжении 7 туров с 10-ти минутным контролем времени выявляли победителей. Борьба была хоть и виртуальной, но не менее интересной, чем за шахматным игровым столом. По итогам турнира 1 место с результатом 5,5 очков заняла Макаренко Елизавета, 2-4 место разделили Першин Кирилл, Ельникова Милена и Жиляков Роман, однако по дополнительным показателям 2 место досталось Першину Кириллу, на третьем Ельникова Милена. Спустя несколько часов на смену школьникам пришли взрослые шахматисты из Белгородской области. Также в турнире приняло участие 2 представителя из Украины. Всего же на виртуальную арену с контролем 3+2 вышли 16 человек. "Мясорубка" продолжалась в течение часа и по её итогам перевое и второе место завоевали алексеевцы Мартиросян Арсен, и Пенкин Виталий, на третьем Фетисов Александр.Гл судья соревнований - Першин С.Н.