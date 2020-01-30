Турнир в честь освобождения Красногвардейского района.

Традиционный январский шахматный турнир уже в десятый раз собрал шахматистов района и гостей красногвардейской земли. Соревнования проходили в честь памятной даты – 77 годовщины освобождения нашего района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной Войны. Местом проведения на этот раз стало помещение Центра молодежных инициатив отдела молодежи администрации района, расположенное в здании Дворца культуры города Бирюч. Организатором соревнований выступило Управление по физической культуре и спорту администрации района. Юбилейный турнир получился массовым. В соревнованиях приняли участие 28 спортсменов из Красногвардейского района, а так же гости из Шебекинского и Алексеевского городских округов. Восемь туров по швейцарской системе выявили победителя соревнований. Набрав 7 очков, им стал Борис Семенов, водитель коломыцевской средней школы. Второе место у студента Белгородского технологического университета имени Шухова - Александра Фетисова. Третье место по дополнительным показателям завоевал Сергей Фетисов. Лучшими шахматистами, представлявшими наш район, стали Александр Лозенко (село Засосна), Александр Якименко (село Ливенка) и Валерий Кудря (село Засосна). Они так же отмечены памятными призами. Специальные призы за лучший результат среди ветеранов и юниоров получили соответственно алексеевцы Василий Драницын и Кирилл Першин. Приятно отметить, что в турнире приняли активное участие представители шахматного клуба «Рокировка», студенты бирючанского техникума (руководитель Дмитрий Бровченко) и Красногвардейского совета ветеранов (руководитель Юрий Рогозянов).