Турнир в честь дня освобождения Красногвардейского района.

В 9 раз в г.Бирюч прошел шахматный турнир, посвященный 75 годовщине освобождения Красногвардейского района от немецко-фашистских захватчиков. На это раз он еще был посвящен памяти нашего земляка, геря Советского Союза Дятлова А.И. Александр Дятлов родился 28 августа 1910 года в селе Ливенка (ныне — Красногвардейский район Белгородской области). Окончил неполную среднюю школу. В 1941 году Дятлов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июля того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на Западном, Северо-Западном, 2-м Прибалтийском фронтах. Был ранен. К июлю 1944 года гвардии старший сержант Александр Дятлов командовал пулемётным отделением 87-го гвардейского стрелкового полка 29-й гвардейской стрелковой дивизии 15-го гвардейского стрелкового корпуса 10-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта. Отличился во время освобождения Псковской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года «за мужество, отвагу и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецкими захватчиками» гвардии старший сержант Александр Дятлов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В гости к красногвардейцам приехали старооскольцы, алексеевцы и новооскольцы. Семь туров по швейцарской системе определили победителя турнира Олега Ковалева(Старый Оскол) 6,5 из 7, вторым стал так же староосколец Виталий Полухин 5,5 очков. Третье место с результатом 5 из 7 поделили хозяева Валерий Кудря и Сергей Фетисов. Специальными призом отмечены лучшие из ветеранов - Кахрамон Курбанов (Алексеевка) и Николай Смехнов (Новый Оскол).