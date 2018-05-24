«Турнир в честь А.Карпова»

67 лет назад родился 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. По традиции уже несколько лет в г.Новый Оскол проходит шахматный турнир в честь Анатолия Евгеньевича.

23 мая турнир прошёл во дворе МБДОУ «Детский сад №10». В соревновании приняли участие 15 воспитанников детского сада. Девочки и мальчики играли по нокаут системе (с выбыванием).

В результате первое место среди мальчиков занял Матвей Чикалов. На втором месте Артём Кальмус. Замкнул тройку призёров Иван Масловский.

У девочек места распределились следующим образом: 1 место – Дарья Юрченко, 2 место – Александра Богатырёва, 3 место – София Осипова.

Победители и призёры турнира награждены грамотами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья». Всех участников соревнования угостили конфетами.

С.Гончарук – главный судья соревнования