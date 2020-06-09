Турнир "Семейных команд" по шахматам, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.

Подведены итоги турнира «Семейных команд» прошедшего в рамках Кубка Ректора НИУ "БелГУ" по шахматам. Соревнования проводилось «Центром развития интеллектуальных видов спорта» НИУ «БелГУ» на интернет портале https://play.chessking.com

На старт турнира вышли 14 команд, в каждой из которых играли по два человека. Один из участников был: обучающиемся НИУ «БелГУ», преподавателем или сотрудником университета, обучающимся в «Центре развития интеллектуальных видов спорта». Второй участник был близким родственником: папа или мама, сын или дочь, родные брат или сестра, бабушка ли дедушка, внук или внучка. Участник до 18 лет играл на второй доске. Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 сек. на каждый ход. Борьба за все места была упорной, все решил заключительный тур и дополнительные показатели.

В итоге сразу две команды набрали по 12 командных очков, но по дополнительному показателю (общее количество набранных очков обоими участниками команды) победителями стала семья Зубковых. Алексей (студент Педагогического института) и его отец Дмитрий, набрали 12,5 очков. Второе место, набрав 11 очков, заняла семья Мирошниковых: Евгений Васильевич (преподаватель Инжинирингового колледжа) и его супруга Эллина они вели игру из разных регионов, Евгений из Белгорода. а Эллина у родителей в г.Севастопаль. Третье место, набрав 10 командных очков, заняла семья Шалопутовых: Анастасия (студентка Института экономики и управления) и ее брат Андрей.

В дополнительных номинациях лучшие результаты показали:

Один из участников младше 10 лет - Семья Мироновых: отец Александр и сын Мирон (обучающийся в ЦРИВС);

Среди обучающихся в «Центре развития интеллектуальных видов спорта» НИУ «БелГУ» – семья Уколовы: братья Михаил и Иван;

Один из участников преподаватель или сотрудник университета:

Второе место семья Сапрыка: Виктор Александрович (доктор социалогических наук, заведующий кафедрой социальных технологий и государственной службы, института экономики и управления) и его сын Александр (обучающийся в ЦРИВС);

Третье место семья Гончаренко: Татьяна Владимировна (кандидат экономических наук. доцент кафедры инновационной экономики и финансов, института экономики и управления) и сын Евгений.

Награждение команд состоится в середине июня.

Участники, команд занявшие 1,2,3 места в общем зачете и по номинациям награждаются медалями, дипломами, команды памятными призами. Команда Победитель турнира награждается кубком. Все участники получают грамоту за участие в электронном виде.

Директор ЦРИВС Александр Иванов