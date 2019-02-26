В честь Дня защитника Отечества центр развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ» совместно с клубом ветеранов «Мыслитель», при спонсорской поддержке ООО «Белсоя», провели традиционный командный «Турнир поколений» по шахматам. Всего приняли участие 8 команд, распределённых по возрасту – от команды школьников, где средний возраст составил 13 лет, до команды ветеранов, где средний возраст был более 80 лет.

Участников турнира поздравили с Днем защитника Отечества и пожелали успехов в шахматных баталиях Светлана Острикова - проректор по культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ», Владимир Зацепин – один из организаторов турнира, член Общественной палаты Белгородской области и ветеран Вооруженных сил России Анатолий Колесников.

В итоге победила команда «Сеньоры» (средний возраст до 60 лет) в составе гроссмейстера Александра Иванова и мастеров ФИДЕ – Андрея Елизарова и Карена Петросяна. Второй стала команда «Старший возраст» (возраст до 50 лет), где на первой доске успешно билась с мужчинами мастер ФИДЕ Инна Семенова. Третьим призером стала команда «Средний возраст» (возраст до 40 лет). Достойно выступила команда «Школьники», в составе 15-летнего Безухова Александра, 14-летней Тининой Кристины и 10-летнего Вани Сергиенко. Эта команда заняла почетное четвертое место, опередив многих более именитых соперников. Успешное выступление школьников в этом турнире и постоянные успехи наших детей в российских шахматных соревнованиях говорят о том, что губернаторская программа по внедрению шахматного всеобуча, начинает приносить свои плоды на Белгородчине.

Завершился «Турнир поколений» вручением кубка победителям, дипломов и денежных призов всем участникам, в зависимости от занятого места. Вручал награды спонсор турнира, директор ООО «Белсоя» Владимир Кушнаренко.