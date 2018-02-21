Ежегодно в честь Дня защитника Отечества центр развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ», фирма «Соя-инвест» и клуб ветеранов «Мыслитель» проводят «Турнир поколений», в котором играют все сильнейшие шахматисты города Белгорода. В турнире принимают участие 8 команд, разбитых по возрастам, по 3 человека в команде. Самой младшей на этот раз оказалась 13-ти летняя Кристина Тинина из команды «Школьники», а самым старшим – 82-летний Анатолий Мотузный из команды «Мудрецы» (возраст 75-85 лет).

Традиционно турнир открыла Светлана Острикова – проректор по культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ», затем слово передали ветеранам Вооруженных сил России – капитану 1-го ранга Анатолию Бурику и подполковнику Валерию Родионову, а также члену Общественной палаты Белгородской области - Владимиру Зацепину и спонсору турнира – Владимиру Кушнаренко. Все они поздравили участников и многочисленных зрителей турнира с Днем защитника Отечества, пожелав игрокам честной и бескомпромиссной борьбы, подчеркнув при этом уникальность турнира – в таком формате в России редко кто проводит подобные соревнования.

Сам турнир прошел в острой борьбе. Буквально в последнем туре команда «Сеньоры» (возраст 50-60 лет), возглавляемая гроссмейстером Александром Ивановым, оторвалась на одно очко от преследовавших их команд «Средний возраст» (30-40 лет) и команды «Студенты», которые и поделили 2-3 места.

Удивила команда «Школьники», укомплектованная перворазрядниками, сумевшая занять почетное 5 место, показав яркую и квалифицированную игру, а участник команды Саша Безухов на второй доске набрал 5 очков из 7 возможных, за что был удостоен специального приза. Команда «Школьники» всего на 0,5 очка отстала от команды «Молодежь» (возраст 24-30 лет), занявшей 4 место, в которой все участники – кандидаты в мастера. Есть будущее у белгородских шахмат!

По итогам турнира 6-7 места поделили команды «Ветераны» (возраст 60-70 лет) и «Старший возраст» (40-50 лет). Замкнули таблицу соревнований команда «Мудрецы» (75-85 лет), которые достойно сражались с более молодыми соперниками.

Закрыли турнир ветераны Вооруженных сил – подполковник Аркадий Бармин и капитан Анатолий Колесников, которые вместе с членом Общественной палаты Владимиром Зацепиным, вручили команде-победительнице «Сеньоры» (50-60 лет) кубок, медали и грамоты от городского спортивного комитета, а командам, занявшим 2-3 места медали и грамоты. А спонсор турнира Владимир Кушнаренко, в зависимости от занятого места, вручил солидные денежные призы всем командам, наградив дополнительно при этом трех призеров на каждой доске.

Почетный председатель шахматной федерации г.Белгорода, член Общественной палаты Владимир Зацепин.