17 – 18 февраля 2018 года в Молодежном культурном центре НИУ «БелГУ» (ул.Победы, 85) состоится «Турнир поколений» по шахматам,посвященный Дню защитника Отечества России, на Кубок ООО «БелСоя».

Начало соревнований в 12.00.

Состав участников соревнований

1. 12 - 17 лет (Школьники): Э. Петров, А. Безухов, К.Тинина;

2. 18 – 23 лет (Студенты): И.Климов, А.Васильев, В.Базаров;

3. 24 - 30 лет (Молодежь): А.Лойко, Е.Некипелов, М.Иванов;

4. 30 - 40 лет (Средний возраст): А.Ужва, А.Ананикян, К.Киселев;

5. 41-50 лет (Старший возраст): И.Семенова, И.Морозов, С.Дубинский;

6. 51- 59 лет(Cеньоры): А.Иванов, К.Петросян, Ю.Нечаев;

7. 60 - 70 лет (Ветераны): Л.Окунь, В Мартынов, В.Кушнаренко;

8. 70 лет и старше (Старцы): В.Козинов, А.Мотузный, А.Слюняев, Э.Ковалевский.