Турнир по шашкам, памяти Вячеслава Аванесяна

Год назад ушел из жизни один из сильнейших шашистов области- Аванесян Вячеслав Лазаревич.

14 декабря в областном шахматном клубе состоялся шашечный турнир, посвященный памяти шашиста. В соревнованиях приняли участие 20 человек. Среди мужчин призовые места заняли:

1 место Переверзев Виктор (6,5 очков), на втором месте Коцарев Леонид (5,5 очков), столько же очков набрал тетий призер, Егоров Михаил, но по дополнительным показателям он стал третьим.

Среди женщин на первом месте - Воронова Екатерина, 2 место заняла Игнатова Наталья, третье место у Наконечной Галины.