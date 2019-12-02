30 ноября в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ 4 прошел турнир по шашкам, в рамках городского фестиваля.

В соревнованиях приняли участие около двадцати шашистов, играли по швейцарской системе в 7 туров.

В итоге 1 место, набрав 6,5 из 7, занял Лозовой Вадим. На втором месте Шалопутов Андрей, в его активе 5, 5 очков. Третье место у Часовского Сергея, набравшего 5 очков.

Среди девочек 1-2 места поделили Король Анна и Нерубенко Анна, набравшие по 3 очка. По дополнительным показателям Король Анна стала первой. Третье место заняла Белова Мария, Радькова Анна стала четвертой.

Поздравляем призеров и победителей!