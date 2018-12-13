«Турнир по шахматам на кубок памяти Артёма Яковлева»

11 декабря в читальном зале центральной районной библиотеки прошёл 14-й традиционный турнир по шахматам, посвящённый памяти Артёма Яковлева, среди учащихся общеобразовательных учреждений. В соревновании принимали участие школьники городских школ с 1 по 5 класс.

Победителем соревнования стала команда МБОУ «СОШ №3». На втором месте команда МБОУ «СОШ №2 с УИОП». Замкнула тройку призёров команда МБОУ «СОШ «1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой».

«Ковали» победу для СОШ №3 Артём Рикун, Дмитрий Мелешков, Матвей Таршилов, Кирилл Потапов, Алина Богатченко, Дарья Юрченко, Кристина Симонова, Ирина Куликова.

Управление физической культуры спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского района наградило команды, занявшие 1 – 3 места дипломами, а участников команд грамотами.

Команде-победительнице вручён переходящий кубок.

С.Гончарук – главный судья соревнования