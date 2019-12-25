Турнир памяти В.Г.Козинова

18 декабря ушел из жизни один из самых ярких шахматистов за всю историю белгородских шахмат – Валерий Григорьевич Козинов. Он был: девятикратным чемпионом г. Белгорода, семикратным чемпионом нашей области, неоднократным победителем и призером шахматных турниров.

19 декабря белгородские шахматисты достойно проводили Валерия Григорьевича в последний путь. А 21 декабря клуб ветеранов «Мыслитель» провел турнир памяти Валерия Козинова. Перед началом турнира поделились воспоминаниями о жизненном пути Валерия Григорьевича, о его спортивных успехах те, кто хорошо знал его: Волошкин Владимир, Анатолий Матузный и руководитель клуба Владимир Зацепин. Затем состоялся шахматный турнир, в котором приняли участие 15 человек. В упорной борьбе победил Вячеслав Мартынов. 2-5 места поделили: Жирижон, Матузный, Янкилевич, Березовец. Единогласным решением членов клуба «Мыслитель» данный турнир решено сделать традиционным и проводить его в конце января ближе к дате дня рождения Валерия Козинова.

Руководитель клуба "Мыслитель", Зацепин В.П.