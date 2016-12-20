Турнир памяти шахматиста А.Ю. Колпакова

17 декабря в Валуйском ДК и С, состоялся шахматный турнир, посвященный памяти валуйского шахматиста Колпакова Андрея Юрьевича, участника школьных, городских и областных соревнований.

В турнире приняли участие 16 шахматистов разных возрастов (от 14 до 80 лет) как города, так и близлежащих сельских поселений, а также гости с ближнего зарубежья.

Участников турнира разделили на два полуфинала по 8 человек в каждом, которые по круговой системе сыграли по 7 туров. С каждой группы в финал попадали по 3 участника. Контроль времени 10 минут на партию. После более чем двухчасовой упорной борьбы определилась шестерка финалистов. Контроль времени в финале 5 минут на партию каждому участнику.

Первое место с 4,5 очками занял международный мастер из Лисичанска Н. Юшинов. На очко меньше набрал опытный кмс Л. Сизиков. 3-4 места поделили ветераны В. Детков и Р. Нуруллин. В их активе по два очка. Замкнули шестерку с 1,5 очками А. Корякин и В. Цуман. Все призеры награждены грамотами от управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района « Город Валуйки и Валуйский район». От шахматного совета клуба призерам были вручены журналы « Шахматное обозрение 64» текущего года.

Р.Нуруллин, судья соревнований,

член шахматного совета клуба. (19 декабря 2016года.)