22 сентября, в ФОКе «Олимпийский» пгт.Волоконовка прошёл в 7-й раз традиционный шахматный турнир памяти М.Б.Какало, в котором приняли участие шахматисты из Шебекинского, Новооскольского, Алексеевского, Красногвардейского, Валуйского, Вейделевского и Волоконовского районов. К участию, кроме взрослых участников были допущены ученики, успешно выступившие на турнире памяти М.Б.Какало, среди школьников. Общее количество участников составило 42 человека.

Перед началом турнира любители шахмат посетили место упокоения Михаила Борисовича, возложили венки и цветы на его могилу и почтили его память минутой молчания. Состоялось открытие турнира, на котором шахматистов поздравила заместитель главы администрации Волконовского района Часовская Галина Николаевна. Она рассказала о роли М.Б.Какало в развитии и популяризации шахмат в районе, поблагодарила любителей шахмат за участие в турнире, пожелала успехов в предстоящих поединках.

Судья турнира Гончарук С.В. ознакомил участников с регламентом и правилами проведения, определения победителей, ответил на возникшие вопросы.

Регламент турнира 8 туров по Швейцарской системе, с контролем времени 15 минут каждому участнику на партию. Затем состоялась жеребьевка, и определились пары первого тура.

После четырёх туров состоялся перерыв на обед, после которого поединки продолжились.

Перед последним туром семь участников претендовали на призовые места. По шесть очков в своём активе имели Собина П. и Сумароков И., по пять очков было у Юсубова М., Фетисова С., Могилатова М., Семёнова Б. и Заболцких В. Приводим результаты решающих поединков последнего тура: 1. Собина П. – Юсубов М. 1:0, 2.Сумароков И. – Фетисов С. 0:1, 3.Могилатов М. – Семёнов Б. 0:1, 4.Воронков В. – Заболоцких В. 1:0.

С результатом 7 очков из 8 возможных первое место занял Собина Павел (г.Алексеевка). по 6 очков набрали сразу три шахматиста. Дополнительные показатели расставили их по своим местам. На втором месте Фетисов Сергей (г.Бирюч). Замкнул тройку призёров Сумароков Иван (г.Шебекино).

Победители турнира награждены грамотами главы администрации Волоконовского района – Бикетова С.И., памятными медалями и ценными призами.

Согласно положению, было установлено пять поощрительных призов. Приз «За лучший результат среди женщин» получила Кулькина Елизавета (г.Алексеевка). Приз «За лучший результат среди возрастных участников» (старше 70 лет) вручён Юсубову Мурвалату (г.Новый Оскол). Приз «За лучший результат среди школьников» получил Майоров Никита (п.Волоконовка). В номинации за волю к победе приз достался Бровченко Дмитрию (г.Бирюч), который свою первую победу одержал лишь в седьмом туре. Приз «За лучший результат среди Волоконовских шахматистов» завоевал Заболоцких Василий.

Выступивший от имени гостей победитель прошлогоднего турнира Хаванских Вячеслав (г.Шебекино) отметил отличную организацию и проведение турнира.

Андриянов А.П. – председатель Волоконовского шахматно-шашечного клуба