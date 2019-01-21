Турнир ко дню Освобождения города от немецко – фашистских захватчиков.

19 января в шахматном клубе города состоялся турнир, посвященный 76 годовщине Освобождения города от немецко – фашистских захватчиков. 14 участников были разделены на два полуфинала. Контроль времени 10 минут на партию. В финале, но уже с контролем времени 5 минут на партию встретились шесть шахматистов по три победителя с каждой подгруппы и разыграли основные три приза. Поединки продолжались более трех часов.

Первое место занял валуйчанин С. Богданов с результатом 4,5 очка из 5. На пол очка меньше у Н.Толмачева (п. Уразово). Третье место поделили сразу три участника, набравшие по 2 очка, но в дополнительных поединках фортуна улыбнулась С. Беличенко. Хорошую игру показал старейший участник финала В. Карагодин из села Яблоново. Призерам были вручены грамоты и призы от управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Валуйского округа город Валуйки.

Р. Нуруллин , судья соревнований.

21 января 2019г.