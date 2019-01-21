Турнир ко дню Освобождения города от немецко – фашистских захватчиков.

Опубликовано пн, 21/01/2019 - 22:31 пользователем Маслова Ирина

           19 января в шахматном клубе города состоялся турнир, посвященный 76 годовщине   Освобождения города от немецко – фашистских захватчиков. 14 участников были разделены на два полуфинала. Контроль времени 10 минут на партию.  В финале, но уже с контролем времени 5 минут на партию встретились шесть шахматистов по три победителя  с каждой подгруппы и разыграли основные три приза. Поединки продолжались более трех  часов.

       Первое место занял  валуйчанин С. Богданов  с результатом 4,5 очка из 5. На пол очка меньше у  Н.Толмачева (п. Уразово). Третье место поделили сразу три участника, набравшие по 2 очка, но в дополнительных  поединках  фортуна улыбнулась С. Беличенко. Хорошую игру показал старейший участник финала В. Карагодин из села Яблоново. Призерам были вручены грамоты и призы от  управления  физической культуры, спорта и молодежной политики  Администрации Валуйского округа город Валуйки.

 

                                                        Р.  Нуруллин , судья соревнований.

                                                                              21 января 2019г.

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