Триумф шахматистов НИУ «БелГУ»

Успехом студентов Белгородского государственного национального исследовательского университета и членов шахматного клуба НИУ «БелГУ» завершились чемпионаты Белгородской области по шахматам среди мужчин и женщин.

Чемпионат среди женщин проходил в молодежном культурном центре НИУ «БелГУ», а состязание среди мужчин были разбиты на три этапа ,по выходным дням, с 1 по 23 декабря, стартовали они в НИУ «БелГУ», а завершились в г.Шебекино.

В чемпионате среди женщин, набрав 7 оков из 7, победила школьница из поселка Томаровка Кристина Тинина, на втором месте с 5,5 очками Анна Улановская (студентка НИУ «БелГУ» из Шебекинского района), на третьем месте с 5 очкамиученица «Центра образования № 1» г.Белгорода Милена Ельникова.

Чемпионом области среди мужчин набрав 7,5 очков из 9 стал студент НИУ «БелГУ», Владимир Базаров(г.Ст.Оскол), второе место с 6,5 очками занял студент НИУ «БелГУ», Виктор Кобзев (п.Майский). Сразу три участника набрали по 5,5 очков: Никита Бабаскин ( студент колледжа БУКЭиП), Иван Сергиенко (п.Северный) и Виктор Шелудченко ( студент Бел ГАУ) из Вейделевского района. Дополнительные показатели расположили их в таком порядке. На закрытии соревнований призы, предоставленные управлением физической культуры и спорта Шебекинского района, получили не только победители, но и участники занявшие с 4 по 6 места, а также в дополнительных номинациях среди ветеранов, школьников и участников из Шебекинского района .

Александр Иванов, директор ЦРИВС НИУ «БелГУ»