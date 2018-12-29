Триумф шахматистов НИУ «БелГУ»

Опубликовано сб, 29/12/2018 - 22:16 пользователем Маслова Ирина

                    Успехом студентов Белгородского государственного национального исследовательского университета и членов шахматного клуба  НИУ «БелГУ» завершились  чемпионаты Белгородской области по шахматам среди мужчин и  женщин.

Чемпионат среди женщин проходил в молодежном культурном центре НИУ «БелГУ», а  состязание среди мужчин были разбиты на три  этапа ,по выходным дням, с 1 по 23 декабря, стартовали они в НИУ «БелГУ», а завершились в г.Шебекино.

     В  чемпионате среди женщин,  набрав 7 оков из 7,  победила  школьница из поселка Томаровка Кристина Тинина,   на втором месте с 5,5  очками  Анна Улановская (студентка НИУ «БелГУ» из Шебекинского района), на третьем месте с 5 очкамиученица «Центра образования  № 1» г.Белгорода Милена Ельникова. 

    Чемпионом области среди мужчин набрав 7,5 очков из 9 стал  студент НИУ «БелГУ», Владимир Базаров(г.Ст.Оскол), второе место  с 6,5 очками  занял  студент НИУ «БелГУ», Виктор  Кобзев (п.Майский). Сразу три участника набрали по  5,5 очков: Никита Бабаскин  ( студент колледжа  БУКЭиП), Иван Сергиенко (п.Северный) и Виктор Шелудченко ( студент  Бел ГАУ) из Вейделевского района.  Дополнительные показатели расположили их в таком порядке.  На закрытии  соревнований  призы, предоставленные управлением физической культуры и спорта  Шебекинского района,  получили не  только победители, но и  участники занявшие  с 4 по 6 места, а также в дополнительных номинациях  среди ветеранов, школьников и  участников из Шебекинского района .

 

 

                    Александр Иванов, директор ЦРИВС  НИУ «БелГУ»

 

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