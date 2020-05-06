Третий чемпион ЦФО России.

В семье Селивановых в шахматы играют все. Познакомил с волшебным миром шахмат братьев Арсения и Нестора дедушка- Виктор Борисович. Неслучайно команда Селивановых, в которой братья Селивановы играли вместе с дедушкой, разделила первое место в городском турнире семейных команд.Играют в шахматы и папа, Михил Викторович, и мама, Лидия Владимировна, которые всегда сопровождают братьев на соревнования. На отделении шахмат МБУДО ДЮСШ №4 Арсений начал заниматься с 7 лет, а Нестор еще раньше. Дважды, в 2018 и в 2019 г. Нестор легко выигрывал городские и областные турниры детских садов, неоднократно принимал участие в городских и областных соревнованиях школьников более старших возрастов. Настало время ЦФО России.Уже по сложившейся традиции первенство Центрального Федерального округа России среди самых юных шахматистов проводится в начале марта. Нынешнее первенство, в котором приняло участие 22 сильнейших шахматиста до 9 лет, проходило в г.Ярославле. Белгородскую область представлял воспитанник МБУДО ДЮСШ №4 Белгорода Селиванов Нестор, ученик 1 «в» класса гимназии №2. Лучший результат Нестор показал в быстрых шахматах. В этом турнире долго лидировал Князько Егор из Тамбова, одержавший 5 побед подряд. Нестор отставал на 1 очко. В 6 туре их пути сошлись, настал момент истины. Нестора устраивала только победа. В сложной, обоюдоострой позиции ему удалось провести неожиданную комбинацию и заставить соперника сдаться. Окрыленный победой над сильным соперником, Нестор выиграл и в последнем туре, а Егор сыграл вничью. Набрав 6 очков из 7, Нестор занял 1 место, у Егора 5.5 очков и второе место. 5 очков набрали Салов Михаил (Ярославль) и Михно Дмитрий (Москва), они разделили 3-4 места.В классических шахматах Князьков занял 1 место, а Селиванов разделил 3.Селиванов Нестор третий ученик гимназии №2, ставший чемпионом ЦФО России. Первой была Зенкина Марина, выигравшая первенство ЦФО России в 2010 году с невероятным результатом- 9 побед в 9 партиях. Никто из белгородцев никогда не набирал, да и наверное, никогда не наберет. Рекорд на все времена. Чемпионом среди мальчиков до 9 лет был Безухов Александр, нынешний чемпион города Белгорода среди мужчин.Отделение шахмат в гимназии №2 работает уже более четверти века. Многие шахматисты гимназии и других школ г.Белгорода выигрывали и городские и областные соревнования школьников. А чемпионами ЦФО России удалось стать трем шахматистам имназии №2: Зенкиной Марине, Безухову Александру и Селиванову Нестору. Кто следующий? Тренер-преподаватель МБУДО ДЮСШ №4 Волошкин Владимир Иванович