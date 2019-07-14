«Третье ратное поле России»

12 июля – памятная дата военной истории России. В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение между советской и германской армиями. С обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. Немцы потеряли 300 танков из 400 – для германской армии это была катастрофа… Произошёл перелом во всей Курской битве. Прохоровское поле как место сражения является третьим ратным полем России после Куликова поля и Бородинского.

В Большом Зале отдела культурно-досуговой деятельности центра культурно развития «Оскол» города Новый Оскол состоялись шахматно-шашечные баталии, которые были посвящены бессмертному подвигу наших танкистов и всей Советской Армии в Курской битве.

В турнире по шахматам среди мальчиков первое место занял Сергей Катернюк (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). На втором месте расположился Никита Кузнецов (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). Третье место в упорной борьбе занял Илья Чувакин (МБОУ «СОШ №3»).

В турнире по шахматам среди девочек победителем соревнования стала Софья Фартушина (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте Ангелина Глушкова (МБОУ «СОШ №3»). На третьем месте Алёна Колесниченко (ГБОУ «Корочанская школа-интернат»).

В турнире по русским шашкам среди мальчиков на первом месте Никита Кузнецов (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). На втором месте Сергей Катернюк (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). На третьем месте Матвей Чикалов (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой») и Данил Грунин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»).

В турнире по русским шашкам среди девочек места распределились следующим образом: 1 место – София Нагорная (МБОУ «СОШ №3»), 2 место – Ксения Притулина (МБОУ «СОШ №3»), 3 место – Валерия Резванова (МБОУ «СОШ №3»).

В блицтурнире по шахматам среди взрослых шахматистов победителем стал Сергей Гончарук. На втором месте Леонид Мирошников. Иван Поиркэ замкнул тройку призёров.

Победители и призёры награждены грамотами и памятными сувенирами. Самая юная участница среди девочек Анна Щекина (МБОУ «СОШ №4») и самый юный участник среди мальчиков Артём Чувакин (МБДОУ «Детский сад №10») получили грамоты и сладкие призы. Всех участников соревнования угостили конфетами.

Н.Уханёва – заведующая отделом культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол»