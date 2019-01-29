Традиционный шахматный турнир в Красногвардейском районе

По традиции, в начале каждого года во многих районах нашей области проводятся спортивные мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной Войны, связанных с освобождением от немецко-фашистских захватчиков.

В череде спортивных состязаний всегда есть место и шахматам. В девятый раз на красногвардейской земле прошел межрайонный шахматный турнир посвященный данным событиям.

17 спортсменов из Красногвардейского, Волоконовского, Валуйского и Новооскольского районов встретились в турнире по швейцарской системе, чтобы определить победителя и призеров соревнований.

Захватив лидерство с самого начала турнира победителем стал наш земляк Сергей Фетисов, второе место у новооскольца Сергея Герасименко. Валерий Кудря из села Засосна замкнул тройку призеров. Победитель и призеры отмечены дипломами районного управления по физической культуре и спорту, памятными медалями и призами.