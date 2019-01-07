Три дня, с 04 по 06 января продолжался традиционный, Рождественский турнир по быстрым шахматам среди школьников и ветеранов Алексеевского городского округа.

В соревновании среди ветеранов состязались 10 мудреных жизненным и игровым опытом шахматистов. Так как турниры проводились по круговой системе, результаты игр оказались максимально справедливыми.

Первое место в упорной борьбе занял Бабкин Николай, «серебро» в активе Онищенко Ивана, «бронза» у тренера из Иловки Стопичева Ивана.

Школьники были разделены на 2 возрастные группы, 2007-2008 г.р. и 2009-2010 г.р., где выявляли сильнейшего также по круговой системе в 2 круга.

В старшей группе победу праздновал Попов Артем, всего на пол очка отстал его одноклассник, занявший 2 место Першин Кирилл, на третьем месте финишировал Шалаев Артем.

В младшей группе «золото» завоевал Широких Сергей, вторым стал Плешков Тимофей, третье место у Кузнецова Тимофея.

Все призеры награждены грамотами и медалями, а победители своих групп также отмечены сувенирными статуэтками.