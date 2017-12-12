Традиционный открытый кубок ЗАО «Алексеевский МКК» по быстрым шахматам

Опубликовано вт, 12/12/2017 - 08:31 пользователем Маслова Ирина

      09 и 10 декабря 2017 года в Алексеевке на базе городского шахматно-шашечного клуба им Б. В. Синева прошел уже ставший традиционным открытый кубок ЗАО «Алексеевский МКК» по быстрым шахматам. Посоревноваться и пообщаться с единомышленниками приехали шахматисты из Белгородской, Воронежской, Липецкой областей.  Всего же в кубке приняло участие 69 шахматистов.  Открыли соревнование генеральный директор ЗАО «Алексеевский МКК» Никитенко И.С., главный судья турнира – Бандурин А.В.

        На мероприятии царила дружеская атмосфера, многие участники принимали участие в кубках прошлых лет и рады были встретиться вновь. Приятно отметить, что в соревнованиях приняли участие молодые шахматисты, которые наряду с профессионалами сражались на главный приз. Для них это, безусловно, нужный опыт общения с кандидатами в мастера спорта и перворазрядниками. Стоит отметить, что в турнире принимали участие и работники ЗАО «Алексеевский МКК»: Шишкин Владимир,   Карих Виктор, Ткачев Александр, Северин Василий.

       В этом году кубок проходил уже в третий раз, поэтому можно говорить и том, что сбылись наши надежды о том, что он станет традиционным. Все участники соревнований благодарили руководство ЗАО «Алексеевский МКК» за организацию турнира, за помощь в развитии шахматного спорта. Соревнования прошли на высоком организационном уровне, замечаний не было ни у судей, ни у участников.

        Традиционно для участников кубка было организовано чаепитие, с возможностью дегустации продукции, производимой ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат». Особенно понравились наши новые виды продукции  - творожный сыр, творожное печенье и сырники!

       Победителем турнира и обладателем кубка   в    этом  году  стал  гость из г. Белгорода Иванов  Александр Александрович. Остальные призеры и участники получили денежные призы.

        Благодарим генерального директора  ЗАО «Алексеевский МКК» Никитенко Ивана Сергеевича за поддержку шахматного спорта и активное участие в развитии спортивной жизни Алексеевского района.

 

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