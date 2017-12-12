Традиционный открытый кубок ЗАО «Алексеевский МКК» по быстрым шахматам

09 и 10 декабря 2017 года в Алексеевке на базе городского шахматно-шашечного клуба им Б. В. Синева прошел уже ставший традиционным открытый кубок ЗАО «Алексеевский МКК» по быстрым шахматам. Посоревноваться и пообщаться с единомышленниками приехали шахматисты из Белгородской, Воронежской, Липецкой областей. Всего же в кубке приняло участие 69 шахматистов. Открыли соревнование генеральный директор ЗАО «Алексеевский МКК» Никитенко И.С., главный судья турнира – Бандурин А.В.

На мероприятии царила дружеская атмосфера, многие участники принимали участие в кубках прошлых лет и рады были встретиться вновь. Приятно отметить, что в соревнованиях приняли участие молодые шахматисты, которые наряду с профессионалами сражались на главный приз. Для них это, безусловно, нужный опыт общения с кандидатами в мастера спорта и перворазрядниками. Стоит отметить, что в турнире принимали участие и работники ЗАО «Алексеевский МКК»: Шишкин Владимир, Карих Виктор, Ткачев Александр, Северин Василий.

В этом году кубок проходил уже в третий раз, поэтому можно говорить и том, что сбылись наши надежды о том, что он станет традиционным. Все участники соревнований благодарили руководство ЗАО «Алексеевский МКК» за организацию турнира, за помощь в развитии шахматного спорта. Соревнования прошли на высоком организационном уровне, замечаний не было ни у судей, ни у участников.

Традиционно для участников кубка было организовано чаепитие, с возможностью дегустации продукции, производимой ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат». Особенно понравились наши новые виды продукции - творожный сыр, творожное печенье и сырники!

Победителем турнира и обладателем кубка в этом году стал гость из г. Белгорода Иванов Александр Александрович. Остальные призеры и участники получили денежные призы.

Благодарим генерального директора ЗАО «Алексеевский МКК» Никитенко Ивана Сергеевича за поддержку шахматного спорта и активное участие в развитии спортивной жизни Алексеевского района.