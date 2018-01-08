Традиционный Новогодне-Рождественский шахматный фестиваль стартовал в МКЦ НИУ "БелГУ".

В программе фестиваля соревнования, в которых принимают участие шахматисты от 5 лет и до 80 лет.

3 января прошел Новогодний блиц турнир.

Итоги: 1 место - Александр Иванов (10 из 11), 2 место Александр Безухов -8,5 очков, 3 место - Юрий Тарарака - 8 очков.

4-6 места поделили: Александр Киселев (г.Строитель), Игорь Иванов (Московская область), Дмитрий Хвещенник.

4-5 января проходили детский турниры - "Дошколенок" и "Первоклашка".

1 место среди мальчиков-дошкольников занял Филипп Ильенко (6 очков) (ДОУ №56), на втором месте с таким же количеством очков пятилетний Илья Чернов (ДОУ №54), ребята занимаются в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 (тренер Маслова И.В,) 3-4 места также поделили Денис Шовкопляс (Центр развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ», тренер Мирошников Е.В.) и Сережа Крохмаль (ДОУ №67, ШК ДЮСШ №4, тренер Маслова И.В.), несмотря на личную победу, Сережа все же уступил Денису по дополнительным показателям, поэтому стал четвертым.

Среди девочек 1 место уверенно заняла шестилетнаяя Ольга Пьянкова из Корочанского района, на втором месте Юлия Пьянкова, проигравшая только одну партию своей старшей сестре. Третье место заняла Мария Белова из Воскресной школы Смоленского собора (тренер Маслова И.В.).

В турнире первоклассников среди мальчиков, 1 место, набрав 7 из 7 очков, занял Никита Смирнов, на 2 месте Георгий Смирнов (6 очков), 3 место у Светослава Сыроватского (5 очков). Все ребята занимаются "Центре образования №1" у тренеров Окунь О.Л.и Окунь Л.Н.)

Результаты среди девочек: 1 место заняла Елизавета Матрошилова (лицей №9, тренеры Окунь О.Л.и Окунь Л.Н.), 2 место у Алёны Дикуновой (СОШ №47), 3 место заняла Софья Деркач (СОШ №47), обе девочки занимаются в ШК ДЮСШ №4, тренер Маслова И.В.

6 января в МКЦ НИУ «БелГУ» прошел блиц-турнир по шахматам, посвященный памяти Вячеслава Зацепина. Призерами турнира стали:

1 место – Антон Харламов (9,5 очков из 11), 2 место, отстав от победителя только по дополнительным показателям, занял Александр Иванов (9,5 из 11), 3 место – Алексей Лойко (7,5 очков).

6 января стартовал «Массовый» рейтинговый турнир, в котором принимают участие 60 шахматистов города и области.

С4 января продолжается полуфинал Чемпионата г.Белгорода среди маужчин.

8 января проходит конкурс Новогодних поделок и рисунков на шахматную тему.

Итоги фестиваля будут подведены 12 января (точное время будет указано дополнительно).

Поздравляем призеров и победителей!