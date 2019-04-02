Традиционный Международный мемориал памяти Б.В.Синева по быстрым шахматам прошел в минувшие выходные в г.Алексеевка. Популярный турнир в этом году состоялся в пятнадцатый раз и собрал 76 участников.

На открытии соревнований выступили: главный организатор и судья соревнований А.В.Бандурин, председатель клуба "Атлант" С.А.Пресняков, член федерации шахмат г.Алексеевка Н.И.Бабкин и председатель федерации шахмат г. Алексеевка, представитель администрации Алексеевского района С.Н.Першин. Они рассказали о Борисе Васильевиче Синеве (фронтовике, учителе, оганизаторе и шахматисте), поблагодарили участников за преданность турниру, пожелали успехов и шахматных побед.

Соревнования проходили как всегда, по швейцарской системе в 9 туров, контроль времени- 25 минут каждому участнику до конца партии.

В итоге 1 место занял Мищук Дмитрий (Украина), 2-4 места поделили: Родин Дмитрий (Воронеж), Ряжских Виталий (Воронеж), Ситников Сергей (Губкин).

5-8 места поделили белгородцы: Иванов Александр, Ужва Андрей, Лойко Алексей и Горожанкин Вадим (Губкин).

9-10 места разделили: Харламов Антон (Белгород), Катков Виталий (Воронеж), Иванов Максим (Белгород), Фетисов Александр (Бирюч).

Среди ветеранов лучший результат показали: 1 место – Погосян Петрос (Алексеевка), 2-4 места: Шамрицкий Михаил (Острогожск), Хованский Вячеслав (Шебекино), Курбанов Кахрамон (Иловка).

Места среди женщин распределились так: 1-2 - Кочукова Анна (Борисоглебск) и Титаренко Ирина (Воронеж), 3-4 места Галкина Анна (Ст.Оскол) и Маслова Ирина (Белгород).

Среди школьников лучшими стали: Безухов Александр (Белгород), Сергиенко Иван (Белгород), Ковалев Никита (Алексеевка).

Традиционно подводились итоги и среди местных шахматистов. Першин Сергей, Мартиросян Арсен и Бабкин Николай показали лучше результаты среди мужчин среднего возраста.

У ветеранов награждались: Онищенко Иван, Драницын Василий, Япринцев Николай, Бабич Иван, Назаров Валерий, Тимощук Владимир.

Среди школьников призами отмечены: Макаренко Лиза, Тимофей, Демьяненко Александр, Марченко Владимир, Попов Артём, Жиляков Роман, Ожирельев Александр.

Как обычно призеры и победители награждены денежными призами.

Участники поблагодарили организаторов и судей соревнований - Бандурина Александра ВАсильевича, Жукову Светлану Васильевну, Гончарука Сергея Викторовича и Тарасова Федора Евдокимовича.