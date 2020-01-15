Начиная с 6 января, в Белгороде были проведены традиционные ежегодные блиц-турниры памяти Вячеслава Зацепина, которые состоялись уже в 21 раз в рамках Рождественского фестиваля.

Первый турнир, прошедший 6 января в МКЦ БелГУ, собрал 20 участников. В напряженной борьбе победил гроссмейстер Александр Иванов. Второе место, отстав от победителя на пол- очка, занял Олег Дятлов, третье – Тинина Кристина. Победитель и призеры получили грамоты и денежные призы. Следует отметить, что денежные призы также получили еще несколько участников турнира, в зависимости от занятых мест.

11 января в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке на базе клуба ветеранов «Мыслитель» были проведены блиц-турниры среди ветеранов-мужчин и ветеранов-женщин. В женском турнире, среди 9 участниц, первое место заняла Рита Гавриленко, второе – Екатерина Воронова, третье – Наконечная Галина. Победительница и призеры получили грамоты и денежные призы. Кроме этого всем участницам были вручены сладкие подарки. У мужчин, среди 16 участников, в упорной борьбе победил Юрий Нечаев. 2-3 места поделили Мотузный Анатолий и Овчинников Игорь, отставшие от победителя всего на пол-очка. Призеры и ряд участников, в зависимости от занятых мест, также получили денежные призы, а остальные участники сладкие подарки.

Спонсором проведения шахматных турниров памяти Вячеслава Зацепина стал почетный председатель шахматной федерации г. Белгорода, руководитель шахматного клуба ветеранов «Мыслитель» Владимир Зацепин.