«Товарищеский матч по шахматам»

21 июня в гости к любителям шахмат Новооскольского Дома-интерната для престарелых и инвалидов пришли ребята из шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» отдела культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол», чтобы сразиться в дружеском матче по шахматам на шести досках.

Команду Дома-интерната представляли: 1.Сергей Николаевич Семернин, 2.Анатолий Михайлович Жугин, 3.Александр Егорович Новиков, 4.Салават Сергеевич Ганеев, 5.Юрий Леонтьевич Рыдченков, 6.Борис Владимирович Голубенко.

Команда гостей выставила следующий состав: 1.Сергей Андрущенко (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»), 2.Артём Рикун (МБОУ «СОШ №3»), 3.Максим Коркин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»), 4.Максим Шаталов (МБОУ «СОШ №3»), 5.Данил Грунин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»), 6.Михаил Лотков (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»).

Соревнования проходили в актовом зале Дома-интерната для престарелых и инвалидов. На всех досках играли без часов по две партии.

Не смотря на упорное сопротивление молодёжи, на этот раз в матче победила команда хозяев. Команды, принявшие участие в дружеском матче получили грамоты от отдела культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол».

С.Гончарук – главный судья соревнования