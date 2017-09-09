«Тематический турнир по русским шашкам: «Защита С.Дьячкова»

Опубликовано сб, 09/09/2017 - 22:07 пользователем Маслова Ирина

9 сентября во дворе дома №9 на улице Дорожной в городе Новый Оскол состоялся тематический турнир по русским шашкам: «Защита С.Дьячкова».

   1. с3-d4   f6-g5

   2. b2-c3   g7-f6

   3. c3-b4   b6-c5

   4. d4:b6   c7:c3

   5. d2:b4   h8-g7

   Это начало впервые применил в 1938 году мастер Сергей Дьячков, чем и объясняется название. Чёрные стремятся быстрее развить свои силы на обоих флангах с целью перейти в контратаку в центре. Этот метод активной защиты может привести  в ряде вариантов к живой, интересной игре. Однако выбор общего направления игры зависит от белых, и они могут выбрать такие варианты, где инициатива на их стороне. В настоящее время это начало расценивается в пользу белых, хотя преимущество, которое они получают при наилучшей игре, весьма незначительное.

   Турнир проводился по круговой системе. Контроль времени 15 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий.

   В результате первое место занял Владислав Масленников. На втором месте Маргарита Шаталова, а замкнул тройку призёров Максим Шаталов.

   Победитель и призёры награждены дипломами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья».

                             С.Гончарук – главный судья соревнования

   

Категория: 
Турниры
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