«Тематический турнир «Игра Бодянского»

26 июня во дворе дома №6 по улице Дорожной в городе Новый Оскол прошёл тематический турнир по русским шашкам «Игра Бодянского».

Игра Бодянского – дебют в русских шашках. Теория дебюта возникает после ходов 1.ab4 ba5. Эту парадоксальную для своего века идею с самообложением выдвинул Павел Николаевич Бодянский. Известный пропагандист и организатор первенств дореволюционной России Павел Николаевич Бодянский (1857-1922) был отличным аналитиком. Он разработал две интереснейшие дебютные системы. В дальнейшем они были названы его именем. Первая – «Игра Бодянского», а вторая – «Обратная игра Бодянского». Оба начала и до сих пор применяются в соревнованиях любого ранга теми шашистами, которые любят острую игру.

В «Игре Бодянского» белые добровольно идут на связку своего левого фланга, рассчитывая в дальнейшем развиваться и захватить центральные поля доски. Чёрные должны препятствовать этому и как можно дольше сохранять связку левого фланга противника.

Сначала были разбиты жребием на четыре подгруппы по четыре человека в каждой. Игра в подгруппах проходила по круговой системе. Победители своих подгрупп сразились в финале, который тоже проходил по круговой системе.

В результате упорной и бескомпромиссной борьбы первое место в тематическом турнире заняла София Нагорная (5 «Б» класс МБОУ «СОШ №3»). Она выиграла все свои партии. На втором месте расположился Илья Фартушин (7 «А» класс МБОУ «СОШ №3»). Замкнула тройку призёров Софья Фартушина (7 «А» класс МБОУ «СОШ №3»).

Победитель и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников соревнования угостили конфетами.

С.Гончарук – главный судья соревнования