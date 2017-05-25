Связь поколений. Поздравили ветеранов и сразились в интеллектуальные виды спорта

Опубликовано чт, 25/05/2017 - 22:02 пользователем Маслова Ирина

                                            

          В  Молодежном культурном центре НИУ «БелГУ»  прошло уже ставшие традиционным, мероприятие   приуроченное  к  дню Победы: «Матч - турнира поколений» по шахматам и русским шашкам,   посвященный 72-ой годовщине  Победы  в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.  Данное мероприятие проводится  с целью воспитания патриотизма и памяти о Великой Отечественной Войне у молодого поколения, осуществления связи и преемственности поколений,  адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в обществе.

     Соревнования проводились «Центром развития интеллектуальных видов спорта» Белгородского государственного  национального  исследовательского  университета  при содействии Управления физической культуры и спорта Белгородской области, Управления по физической культуре и спорту администрации г.Белгорода, профкомом НИУ «БелГУ». Генеральным партнером выступил Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда».

  На открытии соревнований, проректор по культурно-воспитательнй деятельности НИУ «БелГУ Светлана Острикова» отметила: «Данное мероприятие является воспитанием патриотизма и памяти о Великой Отечественной Войне у молодого поколения, осуществления связи и преемственности поколений, адаптации лиц с ограниченными возможностями в обществе», от имени ректора, Олега Полухина, поздравила всех с началом соревнований. Председатель ММПС «Правда» Сергей Фуглаев поздравил всех ветеранов с праздником Побед, отметив: «что их преданность и любовь к шахматам служат прекрасным примером для молодежи»  и вручил двадцати участникам соревнований, родившимся в годы войны и ранее, цветы и  подарки. Председатель областной федерации шахмат, директор  «Центра развития интеллектуальных видов спорта» Александр Иванов, рассказал, что в этом году в программу соревнований включены русские шашки, увеличено количество участников в шахматах отметив, что разница между самым молодым (9 лет) и старшим (81 год) участниками  мероприятия составила 72 года!

    В соревнованиях приняли участие 4  команды: «НИУ БелГУ» (сотрудники, преподаватели, иностранные и российские студенты;  сборная команда инвалидов  ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области";  команда школьников  г.Белгорода;  команда ветеранов  шахматного клуба «Мыслитель» г.Белгорода.

  Состав команды по русским шашкам 13 участников: 10 основных ( 7 мужчин   + 3 женщины) и 3  запасных. Состав команды по шахматам 18 участников: 15 основных ( 10 мужчин   + 5 женщины) и 3  запасных

  Победителями турнира по русским шашкам стала команда инвалидов, 2 -3 место разделили команды школьников и НИУ «БелГУ».

  Первое место в турнире по  шахматам  заняла команда НИУ «БелГУ», на втором месте школьники, третье место  у команды инвалидов.

   В общем зачете  по двум видам программы: первое место у НИУ «БеГУ» , второе место у команды инвалидов  ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области";   третье место у команды школьников.       

 В составе победителей выступали: 1.Александр Иванов  - директор ЦРИВС; 3.Иван Климов - студент ффк ПИ; 3. Алексей Васильев -  аспирант ИИТиЕН; 4. Владимир Базаров -  студент ИИТиЕН; 5. Александр Киверник  - студент ИЭ;  6.Евгений Мирошников -, старший преподаватель кафедры мировой экономики Института экономики; 7.  Владислав Пенкин – студент МИ; 8.Григорий Кобзев – студент ИИТиЕН; 9. Касарес Берналь – Колумбия, ординатура МИ; 10. Александр Бердник  - доцент кафедры уголовного права и процесса Юридического института; 11. Арина Ярызько – студентка ЮИ; 12. Софья Белявцева - студентка ффк ПИ; 13. Анастасия Шалопутова – студентка ИЭ; 14. Татьяна Дьяченко  - доцент кафедры  английского языка и методики преподавания Педагогического института; 10. Дарья  Андреева  -  студентка фмено, ПИ;     

   На закрытии соревнований все команды были награждены кубками, участники команд  дипломами, медалями и магнитами с эмблемой соревнований. Участники, показавшие лучшие результаты на досках в турнирах по шахматам и шашкам получили подарки от ММПС «Правда».

     Хочется поблагодарить за  хорошую организацию своих команд  руководителя  шахматного клуба. «Мыслитель» Владимира Павловича Зацепина (Ветераны),  работников  шахматного клуба "Центра адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области" Виталия  Грицаева и Евгения Юшинова, тренера по шашкам  Евгения Копылова (Школьники) , тренеров по шахматам: Ирину Маслову, Андрея Елизарова и  Владимира Волошкина (Школьники).

 

 

 

 

                            Диана Искалина,  соб.корр. шахматного клуба НИУ «БелГУ»

Категория: 
Турниры
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