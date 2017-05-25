Связь поколений. Поздравили ветеранов и сразились в интеллектуальные виды спорта

В Молодежном культурном центре НИУ «БелГУ» прошло уже ставшие традиционным, мероприятие приуроченное к дню Победы: «Матч - турнира поколений» по шахматам и русским шашкам, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г. Данное мероприятие проводится с целью воспитания патриотизма и памяти о Великой Отечественной Войне у молодого поколения, осуществления связи и преемственности поколений, адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в обществе.

Соревнования проводились «Центром развития интеллектуальных видов спорта» Белгородского государственного национального исследовательского университета при содействии Управления физической культуры и спорта Белгородской области, Управления по физической культуре и спорту администрации г.Белгорода, профкомом НИУ «БелГУ». Генеральным партнером выступил Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда».

На открытии соревнований, проректор по культурно-воспитательнй деятельности НИУ «БелГУ Светлана Острикова» отметила: «Данное мероприятие является воспитанием патриотизма и памяти о Великой Отечественной Войне у молодого поколения, осуществления связи и преемственности поколений, адаптации лиц с ограниченными возможностями в обществе», от имени ректора, Олега Полухина, поздравила всех с началом соревнований. Председатель ММПС «Правда» Сергей Фуглаев поздравил всех ветеранов с праздником Побед, отметив: «что их преданность и любовь к шахматам служат прекрасным примером для молодежи» и вручил двадцати участникам соревнований, родившимся в годы войны и ранее, цветы и подарки. Председатель областной федерации шахмат, директор «Центра развития интеллектуальных видов спорта» Александр Иванов, рассказал, что в этом году в программу соревнований включены русские шашки, увеличено количество участников в шахматах отметив, что разница между самым молодым (9 лет) и старшим (81 год) участниками мероприятия составила 72 года!

В соревнованиях приняли участие 4 команды: «НИУ БелГУ» (сотрудники, преподаватели, иностранные и российские студенты; сборная команда инвалидов ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области"; команда школьников г.Белгорода; команда ветеранов шахматного клуба «Мыслитель» г.Белгорода.

Состав команды по русским шашкам 13 участников: 10 основных ( 7 мужчин + 3 женщины) и 3 запасных. Состав команды по шахматам 18 участников: 15 основных ( 10 мужчин + 5 женщины) и 3 запасных

Победителями турнира по русским шашкам стала команда инвалидов, 2 -3 место разделили команды школьников и НИУ «БелГУ».

Первое место в турнире по шахматам заняла команда НИУ «БелГУ», на втором месте школьники, третье место у команды инвалидов.

В общем зачете по двум видам программы: первое место у НИУ «БеГУ» , второе место у команды инвалидов ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области"; третье место у команды школьников.

В составе победителей выступали: 1.Александр Иванов - директор ЦРИВС; 3.Иван Климов - студент ффк ПИ; 3. Алексей Васильев - аспирант ИИТиЕН; 4. Владимир Базаров - студент ИИТиЕН; 5. Александр Киверник - студент ИЭ; 6.Евгений Мирошников -, старший преподаватель кафедры мировой экономики Института экономики; 7. Владислав Пенкин – студент МИ; 8.Григорий Кобзев – студент ИИТиЕН; 9. Касарес Берналь – Колумбия, ординатура МИ; 10. Александр Бердник - доцент кафедры уголовного права и процесса Юридического института; 11. Арина Ярызько – студентка ЮИ; 12. Софья Белявцева - студентка ффк ПИ; 13. Анастасия Шалопутова – студентка ИЭ; 14. Татьяна Дьяченко - доцент кафедры английского языка и методики преподавания Педагогического института; 10. Дарья Андреева - студентка фмено, ПИ;

На закрытии соревнований все команды были награждены кубками, участники команд дипломами, медалями и магнитами с эмблемой соревнований. Участники, показавшие лучшие результаты на досках в турнирах по шахматам и шашкам получили подарки от ММПС «Правда».

Хочется поблагодарить за хорошую организацию своих команд руководителя шахматного клуба. «Мыслитель» Владимира Павловича Зацепина (Ветераны), работников шахматного клуба "Центра адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области" Виталия Грицаева и Евгения Юшинова, тренера по шашкам Евгения Копылова (Школьники) , тренеров по шахматам: Ирину Маслову, Андрея Елизарова и Владимира Волошкина (Школьники).

Диана Искалина, соб.корр. шахматного клуба НИУ «БелГУ»