27 февраля в г.Новый Оскол состоялся матч-турнир по шахматам «Связь поколений», посвящённый Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

Организаторами шахматного турнира выступили сотрудники отделения реабилитации и социально-профилактической работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами МКУСОССЗН «КЦСОН Новооскольского городского округа». Любители шахмат с удовольствием откликнулись на предложение сыграть в актовом зале Центра общественных организаций.

В турнире приняли участие 26 человек. Участниками соревнований стали люди разных возрастов от 9 до 87 лет, вошедшие в состав четырёх команд: «Ладья победы» (сотрудники ФОКа); сборная команда инвалидов, членов физкультурно-оздоровительной группы «Ритм»; команда школьников Новооскольского городского округа «Белая ладья»; команда ветеранов шахматного клуба «Мыслитель» Новооскольского Дома – интерната для престарелых и инвалидов.

Несмотря на результат, в выигрыше остался каждый участник.

В завершении турнира все участники были награждены дипломами и грамотами от организаторов.