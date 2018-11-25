Субботний шахматный турнир

Субботний турнир среди воспитанников в шахматного клуба МБУДО ДЮСШ 4 г.Белгорода был посвящен отборочным соревнованиям к командному турниру , посвященному Дню Конституции, который пройдет в г.Алексеевка 8-9 декабря.

Надо сказать, что среди воспитанников нашего шахматного клуба желающих поехать на соревнования в Алексеевку всегда очень много, поэтому и решили сделать отбор по спортивному принципу – поедет тот, кто пройдет отбор.

Приняли участие- 23 шахматиста: 14 мальчиков и 9 девочек. Играли по швейцарской системе с контролем времени- 15 минут каждому участнику до конца партии. Девочки и мальчики играли отдельно. В состав двух команд выбирали 6 мальчиков и 2 девочки.

Среди мальчиков 1-2 места поделили Дикунов Артем и Шалопутов Андрей, у Артема дополнительные показатели выше, на третьем месте Часовской Сергей, четвертое место у Колисниченко Владислава, напятом месте Воронин Лев, замкнул шестерку призеров Головенко Виктор.

У девочек на первом месте Кравцова Елена, второе место заняла Буданова Маргарита, третье место у Нестеровой Марии.

Все участники соревнований получили сладкие призы, а команды будут готовиться к поездке.