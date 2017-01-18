Старый Новый год - блиц-турниры по шахматам в Белгороде

Клуб ветеранов «Мыслитель» день Старого Нового года отметил блиц-турнирами по шахматам среди детей, мужчин и женщин. В мужском турнире победу одержал Слюняев Александр, второе и третье места поделили Дударев Александр и Матузный Анатолий. В детском блиц-турнире победил Синцарев Михаил, второе место у Харченко Семена, третье место заняла Петровская Оля. Достойно выступила и, игравшая в мужском турнире, 13-ти летняя Чистякова Полина. В женском турнире, как всегда, убедительную победу одержала Гавриленко Маргарита. Победитель и призеры мужского турнира получили денежные призы, победительница женского турнира - денежный приз, а остальные участницы – по шоколадке. Также по шоколадке получили и все участники детского турнира. Этот исконно русский праздник решено отмечать блиц-турнирами ежегодно.

Председатель клуба ветеранов «Мыслитель» Владимир Зацепин.