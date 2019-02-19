«Сретение Господне!»

Сретение Господа Нашего Иисуса Христа — христианский праздник, отмечается Русской Православной церковью 15 февраля. Он установлен в память о знаменательном для христиан событии — встрече (славянское – сретение) в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном.

17 февраля в Воскресной школе Успенского Собора города Новый Оскол состоялся турнир по шахматам, посвящённый этому событию.

Турнир, в котором приняло участие 20 юных шахматистов, проводился по Швейцарской системе в 5 туров с использованием программы «Swiss master 5.5».

В результате, выиграв все 5 партий, первое место уверенно занял Святослав Швырёв (МБОУ «СОШ №3»). По четыре очка набрали Давид Веселовский (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им.Княжны Ольги Николаевны Романовой») и Артём Рикун (МБОУ «СОШ №3»). Лучший коэффициент Бухгольца, вывел на второе место Давида. В зачёте среди девочек лучший результат показала Дарья Булавина (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им.Княжны Ольги Николаевны Романовой»). В её активе 3,5 очка и чистое четвёртое место в общем зачёте. На втором месте Ангелина Глушкова (МБОУ «СОШ №3»). Замкнула тройку призёров Эвелина Скурятина (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им.Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

Победители и призёры награждены грамотами и призами. Для присутствующих был организован «Сладкий стол».

После детского турнира в Читальном зале Центральной районной библиотеки, состоялся блицтурнир для взрослых шахматистов. Играли по круговой системе с контролем времени 15 минут до конца партии каждому участнику. Победителем соревнования стал Мурвалат Юсубов (с.Великомихайловка), на втором месте – Иван Скурятин ( г.Новый Оскол), на третьем – Владимир Бондаренко (с.Оскольское). Победитель и призёры награждены грамотами.

С.Гончарук – главный судья соревнования